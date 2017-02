Meciuri amicale pentru juniorii D de la Olimpia

Echipa Olimpiei de juniori D a jucat zilele trecute două meciuri amicale la Arad, contra echipelor de la Viitorul. În primul meci arădenii au folosit echipa de juniori C și s-au impus cu 7-4.



“Având în vedere că am întâlnit o echipă mai mare, mai puternică decât noi, a fost un joc util, în care am vrut să urmăresc tot lotul deplasat cum răspunde la cerințele jocului în compania unui adversar mai puternic din punct de vedere fizic. Duminică am jucat împotriva juniorilor D. Ne-am impus cu 2-1 prin dubla lui Matioc. A fost un joc de nivel ridicat împotriva unei echipe bune, un test util, pot să mă declar mulțumit de acest joc fiindcă ne-am atins obiectivele fixate înainte de joc”, ne-a spus antrenorul Cristi Popa.

Lotul Olimpiei deplasat la Arad: Borbely, Oșan, Ardelean, Zbona, Paul Micle, Bota, Godja, Matioc, Alex Micle, Molnar, Cortel, Negru, Tafa, Tamas, Tincu, Mitrea, Paul.