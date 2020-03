Măsuri în sprijinul pacienților luate de Spitalul Județean Satu Mare



Având în vedere Hotărîrea de Guvern Nr.6/06.03.2020 referitoare la accesul în spitale în intervalul 08.03.20120 – 31.03.2020, conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a instituit câteva măsuri menite să faciliteze comunicare între pacienți – aparținători – personal medical.

Toate aceste măsuri, reglementări, luate de conducerea SJU Satu Mare în concordanță cu specificul unității, au fost decise cu intenția de a diminua disconfortul creat pacienților, membrilor familiilor acestora etc.

O bună parte din aceste decizii vizează modalitățile de internare, de acces al pacienților la Biroul de internare, de obținerea și transmiterea de informații către familii desprea stare de sănătate a celor internați etc.

Astfel, pentru a asigura securitatea și siguranța pacienților, colaborarea cu aparținătorii acestora, se instituie următoarele reglementări:

– Accesul însoțitorului cu pacientul care este în posesia unui bilet de internare este permisă până la Biroul de internări, unde va fi preluat de personalul spitalului (infirmieri, brancadieri etc),va fi însoțit la garderobă și apoi pe secție.

– La internare se va solicita pacienților numărul de telefon al unui aparținător care va deveni persoana de contact. Acest număr va fi notat în foia de observație pentru a putea comunica în caz de necesitate cu aparținătorul sau reprezentantul legal.

– Aparținătorii, numai cei nominalizați de pacient, pot solicita informații telefonic, apelând centrala SJU și solicitînd apoi secția, respectiv medicul curant la numerele de telefon 0267-748200 sau 0261- 727050.

– La externare, după ce în prealabil a fost anunțat un aparținător, pacientul va fi însoțit de personalul medical până la Biroul de externări unde va fi încredințat familiei.

– – Pentru pacienții cu dificultăți de deplasare, accesul autoturismelor este permis în curte până la intrarea principală din clădiri. Durata de timp de staționare este limitată pentru perioada necesară pacientului pentru a intra, sau ieși, din autoturism.

– La pacienții aflați în faze terminale, accesul aparținătorilor pe secție se face cu echipament de protecție în urma confirmării cazului de către secția unde se află internat pacientul.

– În cazul pacienților aflați în stare critică se va realiza comunicarea cu persoana de contact desemnată de pacient.

– În situația în care este necesar un consimțământ scris sau alte documente din partea aparținătorilor, se va lua legătura cu aceștia, pentru a stabili modul de gestionare a fiecărui caz în parte,.

– Accesul pacienților care necesită dializă peritoneală, se face cu bilet de trimitere și pe bază de listă nominală semnată de medicul șef al secției transmis la poartă pentru ziua în curs.

– Aceiași regulă se aplică și pacienților care necesită eliberarea rețetelor pentru medicația antidiabetică. Acești pacienți vor avea acces la serviciul Centrului de Diabet din cadrul Locației II a SJU, doar pe bază de listă nominală semnată de medicul șef, transmisă serviciului de paza.

– Eliberarea rezultatelor de la Computer Tomograf, RMN se face, după identificarea pacientului, la Biroul de internări, documentele fiind introduse în plic sigilat.

– – Asistența spirituală, solicitată de pacient sau aparținător, se realizează cu echipament de protecție adecvat procurat de la garderobă

– Consultul de specialitate, controalele post operatorii, se efectuează în Ambulatoriu de Specialitate din strada Gheorghe Lazăr.

– Transmiterea unor obiecte personale ale pacientului internat se face prin intermediul serviciului de pază din fiecare locație.

– Gestionarea situațiilor individuale, neprevăzute în prezentul document se face pe baza comunicării cu serviciul de pază, cu secțiile în cauză, respective cu conducerea unității.

– Pe această cale conducerea SJU Satu Mare roagă pacienții și aparținătorii să manifeste înțelegere, să coopereze cu personalul medical pentru a gestiona cât mai bine toate problemele apărute pe perioada internării.

Vă mulțumim !

Conducerea SJU Satu Mare