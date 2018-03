Marți, Roma – Șahtior și United – Sevilla

Săptămâna aceasta vom cunoaște toate echipele calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Marți sunt programate două meciuri, iar miercuri le vom avea pe ultimele două din manșa retur a optimilor. Program și rezultatele din tur în paranteză:

Marți: Roma – Șahtior (1-2, 21:45), Man. United – Sevilla (0-0, 21:45);

Miercuri: Beșiktas – Bayern (0-5, 19:00), Barcelona – Chelsea (1-1, 21:45).

Împărțite, meciurile se văd pe Pro TV, Telekom Sport, Look TV și Look Plus.