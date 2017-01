Marii câştigători de la Sundance 2017

Sundance, cel mai amplu festival dedicat cinematografiei independente din Statele Unite, şi-a desemnat câştigătorii, sâmbătă seară, iar filmele ”I don’t feel at home in this world anymore” (SUA) şi ”The Nile Hilton Incident” (Suedia, Germania, Danemarca) au primit principalele premii, informeaza News.ro.



Thrillerul ”I don’t feel at home in this world anymore”, de Macon Blair, a fost premiat de juriu în competiţia de lungmetraje americane dramatice, în timp ce ”The Nile Hilton Incident”, de Tarik Saleh, a primit marele trofeu al juriului în competiţia lungmetrajelor dramatice internaţionale.

”I don’t feel at home in this world anymore” este lungmetrajul de debut al lui Blair, cunoscut ca actor în filmele ”Blue Ruin” şi “Green Room”, scrie Variety. Din distribuţia thrillerului fac parte Melanie Lynskey şi Elijah Wood. Acţiunea thrillerului “The Nile Hilton Incident”, regizat de Tarik Saleh, este plasată în timpul Revoluţiei din Egipt, când un poliţist cercetează uciderea unei femei.

Cu o abodare nouă, documentarul ”Dina”, semnat Dan Sickles şi Antonio Santini, premiat în competiţia americană, este un portret al unei poveşti de dragoste neconvenţionale dintre două personaje care au fost numite ”diferite” încă de la naştere.

Trei dintre prezentatorii galei festivalului au povestit că au întâmpinat dificultăţi la trecerea graniţei Statelor Unite. Directorul executiv al Sundance, Keri Putnam, a spus: ”Vreau să mulţumesc artiştilor din ţări majoritare musulmane care au fost alături de noi anul acesta”.

Documentarul “Last Men in Aleppo” (Danemarca, Siria), regizat de Steen Johannessen şi Firas Fayyad, a primit premiul categoriei internaţionale. În ceea ce priveşte regia, Eliza Hittman a primit premiul pentru lungmetrajul american “Beach Rats”, iar regizorul Francis Lee a fost premiat pentru filmul britanic ”God’s Own Country”, în care joacă şi actorul român Alec Secăreanu.