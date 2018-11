Marele maestru Attila Czebe a câştigat Ferroli Open

Ediţia 2018 de Ferroli Open s-a încheiat duminică la Casa Meşteşugarilor. Turneul a avut un fond total de premiere de peste 11.000 lei, iar Open-ul principal a cuprins 9 runde.

Au ajuns la Satu Mare 25 de şahişti din Ungaria, Arad, Timişoara, Bucureşti, Galaţi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Baia Mare, ACS Petra-Şah SM, CS Unio SM, LPS SM. Favoritul principal, marele maestru Attila Czebe (foto stânga, Ungaria) a încheiat concursul pe primul loc. A adunat 7 puncte cu 5 victorii şi 4 remize, fiind urmat de Dan Bogdan (Arad) cu 6,5 puncte.

Premiaţii:

Locul 1: Attila Czebe (Ungaria) – 3.500 lei

Locul 2: Dan Bogdan (Arad) – 2.000 lei

Locul 3: Adrian-Simion Sechereş (Timişoara) – 1.500 lei

Locul 4: Albert Bokros (Ungaria) – 1.000 lei

Locul 5: Alin Ardeleanu (Petra-Şah SM) – 800 lei

Locul 6: Anamaria Marjanovic (Ungaria) – 600 lei

Locul 7: Alexandru Stanciu (Timişoara) – 400 lei

Locul 8: Sorin Levay (Bucureşti) – 200 lei

Locul 1 Elo sub 2.100: David Ilonczai (Galaţi) – 200 lei

Locul 2 Elo sub 2.100: Dan-Călin Ambru (Cluj-Napoca) – 100 lei

Locul 1 Elo sub 1.900: Wilhelm Muller (CS Unio Satu Mare) – 200 lei

Locul 2 Elo sub 1.900: Alexandru-Virgil Chiheri (Târgu Mureş) – 100 lei

Sătmăreni locul 1: Sorin Levay – 300 lei

Sătmăreni locul 2: Robert-Tamas Lazin (LPS Satu Mare) – 200 lei

Directorului turneului a fost Costin Petrică, iar de buna desfăşurare a evenimentului s-a ocupat I.O. Muntean Ciprian-Sorin.

Rezultatele Turneului B

În cadrul evenimentului Ferroli Open s-a organizat în perioada 2-4 noiembrie Turneul B, un Open pentru jucători cu elo sub 1.600. Au participat 45 de şahişti din Satu Mare (CS Voinţa, CS Unio), Bucureşti, Giarmata Vii, Baia Mare, Turda, Bistriţa, Târgu Mureş, Cluj-Napoca.

S-au jucat 7 runde, iar la final pe primul loc s-a aflat Gabriel-Sergiu Tăbăcaru de la CS Voinţa Satu Mare cu 6 puncte câştigate. El a fost urmat de Traian Amati, tot de la CS Voinţa Satu Mare.

Clasament general

Locul 1: Gabriel-Sergiu Tăbăcaru (CS Voinţa Satu Mare) – 500 lei

Locul 2: Traian Amati (CS Voinţa Satu Mare) – 300 lei

Locul 3: Adam-Peter Hejja (CS Unio Satu Mare) – 200 lei

Locul 4: Ioan-Alexandru Iuga (Baia Mare) – 100 lei

Băieţi, 8 ani

Locul 1: Marian-Gabriel Mureşan (CS Voinţa Satu Mare)

Locul 2: Darius Torok-Brânduşan (CS Voinţa Satu Mare)

Locul 3: Balaj Ayan-Andreas (CS Unio Satu Mare)

Băieţi, 10 ani

Locul 1: Ioan-Alexandru Iuga (Baia Mare)

Locul 2: Alexandru-Mihai Angheluş (CS Unio Satu Mare)

Locul 3: Vlad Negru (CS Unio Satu Mare)

Băieţi, 12 ani

Locul 1: Adam-Peter Hejja (CS Unio Satu Mare)

Locul 2: Mina-Andrei Mareşanu (CS Voinţa Satu Mare)

Locul 3: Denis Şandor (Bistriţa)

Fete, 8 ani

Locul 1: Sara Şunea (Baia Mare)

Locul 2: Johanna-Rita Zvenyak (CS Unio Satu Mare)

Locul 3: Mara Ferenţiu (Cluj-Napoca)

Fete, 10 ani

Locul 1: Alessia Dîrle (Baia Mare)

Locul 2: Cezara-Andreea Cozma (CS Unio Satu Mare)

Locul 3: Rafaela-Iasmina Pop (CS Unio Satu Mare)

Cei mai buni la categoriile pe vârstă au primit cupe, medalii şi diplome.