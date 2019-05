Mare miting PNL la Bucureşti cu participarea lui Klaus Iohannis

PNL şi-a prezentat sâmbătă candidaţii la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, în cadrul unui miting organizat în Piaţa Victoriei din Bucureşti. La eveniment a participat şi preşedintele Klaus Iohannis. Şeful statului a fost prezent şi la mitingul PNL de la Iaşi, din 11 mai.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, sâmbătă, la mitingul liberalilor din Piaţa Victoriei că PNL are “cea mai tare echipă cu cei mai buni candidaţi” la europarlamentare, a catalogat guvernarea PSD ca fiind o catastrofă şi i-a îndemnat pe români să se prezinte pe 26 mai să voteze şi la referendum.

Discursul preşedintelui

“Bună ziua, România! Ne-am întâlnit azi că vin alegerile. Avem europarlamentare şi avem un referendum. Cea mai tare echipă cu cei mai buni candidaţi. Eu, personal, sunt convins că ei vor câştiga alegerile împreună cu voi”, le-a spus Klaus Iohannis participanţilor la mitingul PNL, arătând spre echipa de candidaţi liberali.

El a mai spus că, la summitul de la Sibiu, a “adus Europa în inima României”. “Să vă spun ce am învăţat acolo, la summitul care s-a desfăşurat în inima României. Am înţeles că pentru ei România, românii contează. Să fi văzut feţele participanţilor când românii i-au salutat. Am adus Europa în România. Locul românilor e în Europa. Europa este România şi România este Europa şi noi toţi vrem să fim europeni”, a spus Iohannis.

Iohannis: PSD nu contează în Europa

Şeful statului a mai afirmat că PSD nu contează în Europa.

“În Europau nu contează PSD, fiindcă au dovedit că nu sunt în stare de nimic. Au venit pesediştii la guvernare cu promisiuni. PSD ne-a promis marea cu sarea. Acum când deja mandatul lor se apropie de sfârşit, îi întreb. Unde sunt spitalele promise? Zero! Unde sunt autostrăzile promise? Zero. Unde e bunăstarea promisă românilor. Zero! A, mă scuzaţi, la ei, acolo da. Ei au început să-şi rezolve problemele. De la bun început în această piaţă aţi demonstrat, am demonstrat împotriva Ordonanţei 13. Pesediştii, de la început, au fost interesaţi doar de oamenii lor. Avem o explicaţie simplă pentru ce face PSD – fiindcă pe ei nu-i interesează România. Aşa nu se poate! Odată ce pierdem independenţa Justiţiei, pierdem totul – economia, bunăstarea oamenilor şi ajungem la o catastrofă şi cineva, la sfârşit, va plăti. Vor plăti românii. Această catastrofă de guvernare pesedistă se va simţi în buzunurale tuturor. Noi toţi vom plăti pentru această guvernare pesedistă eşuată. S-au cocoţat în vârful statului infractorii să se ajute ei pe ei. Ruşine”, a mai spus Iohannis.

Şeful statului a făcut un apel la vot pe 26 mai.

“Fiindcă aşa nu se mai poate, vă chem eu, preşedintele României, la vot la referendum! Români, vă întreb aici, în Piaţa Victoriei: sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţi, sunteţi de acord cu interzicerea OUG în domeniul Justiţiei şi al materiei penale? Atunci la vot! Dragii mei, poftiţi la vot. Daţi un răspuns clar. Eliberaţi România! Vă aştept pe toţi la vot, pe 26 mai, pentru România, pentru viitorul României”, a încheiat Iohannis.

Orban: Revoluţia nu s-a încheiat

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că revoluţia nu s-a încheiat.

“Oameni buni, anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am ieşit în stradă cu curaj, înfruntând forţele de represiune ale regimului comunist. Revoluţia nu s-a terminat. În anul acesta, la 30 de ani de la Revoluţie, avem misiunea sfântă să finalizăm Revoluţia şi să readucem România românilor liberi, românilor cinstiţi, oamenilor muncitori, oamenilor corecţi, oamenilor care îşi iubesc ţara, oamenilor care vor ridicarea acestei ţări. Chem alături de noi toţi românii de bună credinţă să creadă în Partidul Naţional Liberal, să creadă în şansa pe care o au de a duce România în primul rând!”, a spus Ludovic Orban.

“A venit vremea să eliberăm România de neobolşevicii lui Dragnea”, a afirmat Rareş Bogdan, care deschide lista candidaţilor PNL pentru europarlamentare. El a spus că de doi ani şi jumătate PSD se ocupă doar de infractori.

“România nu mai vrea PSD. Singura forţă capabilă să-l învingă pe Liviu Dragnea şi pe infractorii lui este PNL”, a susţinut Bogdan.

Liberalii estimează 50.000 de participanţi

Liberalii au anunţat că peste 50.000 de simpatizanţi ai partidului s-au strâns în Piaţa Victoriei la evenimentul de prezentare a candidaţilor PNL.

Reprezentanţii Partidului Naţional Liberal au revenit cu mai multe informaţii, precizând că la începutul mitingului din Piaţa Victoriei au fost prezente peste 40.000 de persoane, cărora li s-au adăugat bucureşteni pe parcurs.