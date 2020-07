Maramureş: Călugări cercetaţi pentru că au ţinut captiv un pui de căprioară

În mediul online au apărut săptămâna aceasta imagini care ar fi fost făcute la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din zona Hera, spre Sighetu Marmaţiei. În ele apare un pui de căprioară luat în captivitate.

“Când am plecat de acolo am observat acolo un suflet captiv Într-un ţarc înghesuit. Am întrebat un călugăr de ce îl ţin în captivitate şi mi a răspuns că aşa crede de cuviinţă stareţul. Puiul avea diaree şi roiau muştele in jurul lui” se arată pe un grup dedicat salvării animalelor.

Conform axanews.ro, în urma fotografiilor s-au autosesizat poliţiştii maramureşeni, iar acum se fac cercetări.

“Poliţiştii din Leordina au verificat cele semnalate şi au găsit respectivul pui de căprioară ţinut captiv. Acum cei de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de deţinere ilegală de animale sălbatice luate din captivitate. Puiul de căprioară a fost predat unei asociaţii de protecţie a animalelor”, scrie sursa mai sus citată.