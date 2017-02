Mandate limitate pentru șeful SRI și adjuncții săi

Preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat marţi că, în opinia sa, directorul SRI şi adjuncţii Serviciului ar trebui să aibă un mandat de patru ani, iar numărul de mandate ar trebui limitat la două.

Ţuţuianu a spus că în acest moment legea nu prevede care este durata mandatului directorului SRI, care este durata mandatului pentru adjuncţi, neexistând prevederi nici privind posibilitatea de a deţine mai multe mandate.

Întrebat dacă ar fi o variantă ca directorul SRI să fie numit pentru un mandat pe durata mandatului şefului statului, care face numirea (cinci ani, n.r.), Ţuţuianu a precizat că poate fi o soluţie, dar că, în opinia sa, mandatul trebuie limitat la patru ani.

”Dacă mă întrebaţi pe mine, cred că am putea să avem mandat de patru ani. E o opinie personală, nu însuşită politic sau a Comisiei. Cred că un mandat de patru ani pentru directorul SRI, pentru adjuncţi, este util. Cred că am putea stabili că două mandate, aşa cum are preşedintele, înseamnă maximum. Acestea sunt variante de lucru”, a explicat el.

Social-democratul a arătat că există şi alte propuneri făcute de membrii Comisiei SRI privind întărirea atribuţiilor acesteia şi un control mai efectiv, mai de profunzime în activitatea SRI sau dreptul de a iniţia propuneri de acte normative, notează Medoafax.

”Vom lucra în cadrul Comisiei pornind de la propunerile legislative pe care le avem la legislaţia specifică, începând cu Legea securităţii naţionale, Legea de organizare şi funcţionare a SRI, o Lege privind Statutul ofiţerului de informaţii, Legea privind terorismul, şi aşa mai departe”, a adăugat Ţuţuianu.

Comisia SRI vrea să modifice Hotărârea Parlamentului din 1993 prin care i se stabilesc atribuţiile

Comisia SRI şi-a propus ca într-o lună să elaboreze şi să prezinte Parlamentului un proiect de Hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Parlamentului nr. 30/1993, care stabileşte atribuţiile acestui for, a precizat marţi preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu.

”Am stabilit să pregătim un proiect de modificare şi completare a Hotărârii Parlamentului 30/1993, care stabileşte clar care sunt atribuţiile Comisiei. Toţi membrii Comisiei vor analiza Hotărârea respectivă, vor face propuneri de completare şi modificare. Ne-am propus ca în maximum 4 săptămâni să fim în măsură să prezentăm Parlamentului un proiect de hotărâre”, a spus Ţuţuianu.

El a arătat că vor fi solicitate puncte de vedere de la toate autorităţile şi instituţiile care sunt interesate de asemenea acte normative, respectiv CSAT şi SRI.

”Aici trebuie să fac o precizare: pe actuala Hotărâre a Parlamentului, 30/1993, Comisia de control parlamentar nu poate propune proiecte de acte normative. Avem două variante: varianta unu, pe care noi o considerăm cea mai potrivită, prin proiectul de modificare a Hotărârii 30/1993 să dăm atribuţii Comisiei de a propune şi proiecte de acte normative pe aceste domenii, sau varianta doi – este aceea să revenim la ce s-a întâmplat în 2009 când prin Hotărârea Parlamentului s-a constituit o comisie specială care să elaboreze legile siguranţei naţionale”, a detaliat Ţuţuianu.

El a adăugat că o subcomisie din care va face parte atât el, cât şi Cezar Preda şi Verestoy Attila, va elabora un Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei.