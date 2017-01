Majorarea salariilor actorilor şi muzicienilor cu 50% pune Primăria Satu Mare la cheltuieli de nesuportat

S-a aprobat regulamentul prin care pentru clădirile nîngrijite se plăteşte impozit majorat cu 500%. Şi Florisal cere majorarea tarifelor

Joi, 26 ianuarie 2017, consilierii locali sătmăreni s-au întrunit în prima şedinţă ordinară din acest an. Intâlnirea de lucru a fost condusă de Tiberiu Gunthner, fiind absent consilierul Adrian Micle. Pe ordinea de zi au fost 19 proiecte de hotărâre şi punctul Diverse.

Au primit undă verde proiecte precum modificarea unei anexe a unei hotărâri a Consiliului local de anul trecut cu privire la valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile ce se aplică anul acesta în municipiu, a fost aprobat Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite de la noi din oraş şi altele despre care puteţi citi mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Ştefan Bertici îl înlocuieşte pe Magyar Lorand

Prin aprobarea proiectului, consilierii au căzut de acord la constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului consilierului local Magyar Lorand, locul său devenind vacant şi fiind ocupat de Ştefan Bertici, înscris pe lista de supleanţi ai UDMR pentru funcţia de consilier local la alegerile din iunie anul trecut, al cărui mandat a fost validat în şedinţa de joi. Astfel, au fost făcute şi unele modificări în comisii de specialitate ale Consiliului local Satu Mare. S-au modificat două comisii, cea de Servicii publice şi comerţ şi cea de Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret, în ambele noul consilier local Ştefan Bertici devenind membru. Ştefan Bertici a depus jurământul şi este aşadar din 26 ianuarie 2017 consilier local. Deputatul Magyar Lorand a fost prezent la întâlnirea de lucru de joi pentru a-i asigura pe foştii săi colegi de tot sprijinul său ca parlamentar. Magyar Lorand a fost consilier local din 2008 încoace.

Un gol de peste 600.000 lei după eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru

Aşa cum scriam în rândurile de mai sus, a fost modificată Anexa 1 la HCL 295 din 2016 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în municipiu în 2017.

(…)

7 milioane lei în plus pentru salarii

La punctul Diverse au fost abordate câteva teme de mare interes pentru locuitorii oraşului nostru. Primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, a dorit să precizeze că se lucrează intens la proiectul bugetului municipiului pe anul 2017, atât al primăriei cât şi al instituţiilor din subordinea Consiliului local şi nu va fi un an financiar uşor acest 2017< „Chiar din primele zile Guvernul a dat Ordonanţa nr. 2 prin care majorează salariile funcţionarilor publici din cadrul primăriei şi al instituţiilor subordonate cu 20%, respectiv majorează cu 50% salariile personalului artistic. Având în vedere că municipiul Satu Mare este singurul reşedinţă de judeţ din România care are şi teatru cu două secţii şi o filarmonică, numai aceste majorări cu 50% reprezintă 4 milioane lei care trebuie incluşi în noul buget. La nivelul municipiului, împreună cu instituţiile subordonate, doar cheltuielile cu salariile vor fi în 2017 cu 7 milioane lei în plus faţă de anul trecut. Asta în condiţiile în care veniturile nu vor creşte, ba din contră, am redus impozitele în ceea ce priveşte clădirile rezidenţiale de la 1,5% la 0,7%. Deci va fi un an bugetar, un an financiar foarte greu”, a ţinut să precizeze primarul Kereskenyi.

