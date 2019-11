Maeștrii avangardei anilor 70 într-o expoziție la MNAR

Un număr de 115 lucrări semnate de 17 artişti români recunoscuţi şi în afara ţării, unele aflate în premieră în România, şi zeci de materiale de arhivă, din peste 30 de colecţii publice şi private, vor fi expuse sub numele “24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971”, în perioada 7 noiembrie 2019 – 2 februarie 2020, la Muzeul Naţional de Artă al României.

Expoziţia include 115 lucrări ale unor nume reper din artele româneşti în perioada 1969 – 1971, precum şi zeci de documente de arhivă (programe, afişe, fotografii) care arată anvergura internaţională a scenei culturale româneşti la acel moment.

În expoziţia “24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969 – 1971” vor fi expuse lucrări de Horia Bernea, Ion Bitzan, Liviu Ciulei, Radu Dragomirescu, Şerban Epure, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Şetran şi ale Grupului Sigma.

“Punctul de plecare l-a constituit cercetarea pe care am realizat-o în arhivele galeriei Richard Demarco, din Edinburgh, unde am parcurs materiale ce reconstituie aspecte relevante ale prezenţei unor artişti români în evenimente importante din Marea Britanie. Am articulat aceste descoperiri într-o expoziţie care să restituie publicului o verigă necesară pentru a înţelege fenomenul artistic contemporan din România”, a spus Alina Şerban, istoric de artă şi curator la Institutul Prezentului.

Galeria Richard Demarco din Edinburgh a organizat în 1967 prima expoziţie dedicată artei din Europa de Est, materializând interesul promotorului de artă scoţian Richard Demarco pentru stabilirea unui dialog cu toate scenele artistice europene, inclusiv cele din blocul socialist. Profitând de relativa deschidere politică a acelor ani, Richard Demarco a întreprins prima sa vizită în România în septembrie 1968, descoperind experienţele neo-avangardei artistice româneşti. O primă expoziţie românească a fost “4 artişti români” (Ion Bitzan, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Paul Neagu) adusă la galeria Edinburgh în 1969 de la Bauzentrum Hamburg. Apoi, în cadrul Festivalului de la Edinburgh din 1971, Richard Demarco a mijlocit organizarea expoziţiei “Romanian Art Today”, care a inclus şi evenimente cu cele mai noi explorări în teatrul, poezia şi dansul contemporan românesc.

“Am descoperit elemente dintr-o micro-istorie care surprinde schimbările de paradigmă şi tendinţele din artele româneşti de după 1965, față de arta socialistă (oficială) a vremii”, a mai transmis Alina Şerban.