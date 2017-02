Lupii tineri din PSD

Populația județului Harghita, cu puțin peste 300.000 de suflete, împreună cu populația județului Covasna, peste 200.000 de locuitori, se ridică la numărul celor care au ieșit la proteste de două săptămâni încoace. E mult, e puțin? Depinde din ce unghi privești lucrurile. O populație de o jumătate de milion, desigur un număr greu de verificat, dar și de digerat de către PSD, are și nu are căderea să răstoarne un guvern. Dacă s-ar fi ridicat populația din cele două județe mai sus amintite, s-ar vorbi despre ceva. Dacă se ridică o jumătate de milion de tineri “frumoși și liberi” este altceva.

Cam același număr de membri de partid are și PSD. Este cea mai mare aglomerație politică adunată sub faldurile unui partid. PNL are ceva mai puțin de jumătate. Dacă ar fi armate adevărate am avea o imagine a inegalității de șanse. Fiecare activist cu carnet de membru la alegeri a mai adus în medie 6 persoane la vot.

Au trecut două luni de la alegeri și o lună de la instalarea guvernului. Nu putem presupune că armatele au ieșit istovite din campanie din moment ce, după anunțarea rezultatelor, nu au pus armele în cui. Ceea ce trebuia să se întâmple în campania electorală se petrece post factum. Mulți eroi după război, cum s-ar spune.

Dar nici asta nu este o problemă. Așa se întâmplă în democrație. Toți au dreptul să conteste ce nu le place. Să zicem că se contestă dreptul moral a PSD de a guverna. Nu numai că este un partid acuzat că este corupt, dar este condus de o persoană care are o condamnare penală. Deci asta ar fi adevărata problemă. Protestele s-au personalizat. Liviu Dragnea este problema. Urmând exemplul președintelui Iohannis, majoritatea protestatarilor l-au luat în vizor pe Liviu Dragnea.

Pe măsură ce trece timpul și protestele continuă, discordia intră și în PSD. În toate partidele există tabere, grupuri, bisericuțe. În PSD se detașează trei tabere mari și late. Prima tabără este a lui Liviu Dragnea, formată din cei puși pe funcții. Alta este a celor care au muncit în campania electorală și se simt dați la o parte. A treia tabără este a fostului premier Victor Ponta. Ideea este că PSD are o jumătate de milion de membri, dar sunt împărțiți în trei armate distincte.

Fără îndoială, sunt destui PSD-iști care-l susțin fără rezerve pe Liviu Dragnea. Public, tot PSD-ul îl susține, dar apar și voci izolate, dar puternice. Sunt lupii tineri care au simțit mirosul puterii. Primarul PSD din Iași nu este singurul oponent. El face parte din aceeași generație cu premierul Grindeanu. Haita lupilor tineri, deși redusă numeric, este mai periculoasă decât grămada de susținători. Ei vin întrucâtva în întâmpinarea revendicărilor din piață. Vor mai multă democrație în partid, mai multă competiție. Vorbesc și despre integritate, despre o limitare a corupției. Au, deci, o altă proiecție a viitorului decât liderii actuali.

Acum, pentru a aplica realitatea din teren la teorie, ar fi interesant de văzut cum se vor poziționa rebelii, sau nemulțumiții din PSD, față de întrebarea din referendumul lui Iohannis. Acesta va fi momentul adevărului. Protestele, oricât ar fi de nevinovate politic, trebuie să aibă o finalitate politică. Nu referendumul în sine este piatra de încercare, ci întrebarea. Cât de deștept va fi pusă, atâtea roade politice va da. Niciodată până acum lumea nu și-a pus speranța într-o întrebare. Ce legătură are asta cu PSD? Asta-i altă întrebare. Dacă Iohannis va pune bine întrebarea, lupii tineri din PSD se vor ridica împotriva liderului suprem. Dar să așteptăm marea întrebare. Până atunci să ne gândim că numărul celor care ies în piețe și îngrozește o lume întreagă este sensibil egal cu populația din Harghita – Covasna.