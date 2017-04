Luni începe Paștele evreiesc

Paștele evreiesc celebrează povestea Exodului și eliberarea miraculoasă a israeliților de sub stăpânirea egipteană. Această sărbătoare începe în fiecare an la o dată exactă, 15 Nisan după calendarul iudaic, care în acest an corespunde datei de 10 aprilie, și durează o săptămână.

Sărbătoarea este marcată prin mese tradiționale, jocuri ale copiilor, dar și îndeplinirea unor reguli și tradiții stricte.

În zilele de Paște, evreii nu mănâncă pâine dospită și este consumată doar “matzo”, azima nedospită. În timpul mesei tradiționale, Seder, este recitată povestea exilului din Egipt, patru pahare de vin fiind consumate în momente cheie. La sfârșitul Sederului sunt rostite rugăciuni și se intonează cântece prin care i se mulțumește Domnului pentru bunătatea și măreția Sa.

Comunitatea evreilor sătmăreni se va reuni la mijlocul săptămânii pentru Sederul anului 5777 după calendarul religios iudaic.