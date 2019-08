Lucian Ban şi violistul american Mat Maneri au reimaginat în cheie jazz opera „Oedipe” a lui Enescu

Proiectul „Oedipe Redux”, o „re-imaginare” contemporană, în cheie de jazz, a capodoperei enesciene, realizat de artistul român Lucian Ban şi de violonistul american Mat Maneri, va fi intepretat în cadrul Festivalului Internaţional de Arte Europalia, într-un turneu ce cuprinde cinci concerte în Belgia, Franţa, Olanda, în perioada 19-29 noiembrie.

„Oedipe”, singura operă compusă de George Enescu, este reinterpretată radical de Mat Maneri, violist nominalizat la Premiile Grammy, şi de Lucian Ban, celebru pianist român de jazz, alături de alţi şase muzicieni de marcă ai genului: clarinetistul francez Louis Sclavis, interpretul conceptualist de origine austriacă Theo Bleckmann (voce), interpreta şi compozitoarea americană de origine taiwaneză Jen Shyu, reputatul contrabasist şi compozitor John Hebert, co-autor împreună cu Lucian Ban al proiectului „Enesco Re-Imagined”, americanii Tom Rainey (percuţie) şi Ralph Alessi (trompetă).

Sub diverse titulaturi, proiectul „Oedipe Redux” va fi reprezentat la Centrul Cultural Opderchmelz din Dudelange (Luxemburg) pe 19 noiembrie, Bimhuis, Amsterdam (Olanda) pe 22 noiembrie, La Briquetterie Schiltigheim (Franţa) pe 23 noiembrie, Bozar Bruxelles pe 27 noiembrie şi In het Koorenhuis, Haga (Olanda) pe 29 noiembrie.

„Oedipe-ul lui Enescu este o lucrare muzicală monumentală şi acesta este unul dintre motivele pentru care este pusă în scenă rar, dar sinteza profundă între străvechi şi modern, între romantismul târziu şi extraordinara originalitate a lui Enescu este fără egal între operele scrise în secolul XX. Pentru toate acestea, după ce am lucrat anterior cu muzica instrumentală enesciană – Enesco Reimagined – eu şi Mat Maneri ne-am propus să reimaginăm celebra operă a marelui compozitor român. Avem şansa de a-i avea alături de noi pentru proiectul Oedipe Redux, pe câţiva dintre cei mai importanţi muzicieni de jazz de pe scena internaţională: artiştii vocali Theo Bleckmann şi Jen Shyu, trompetistul Ralph Alessi şi celebrul clarinetist francez Louis Sclavis. Suntem onoraţi să prezentăm Oedipe Redux live în cadrul Festivalului Europalia şi să contribuim la conştientizarea geniului lui Enescu în lume”, a apreciat pianistul şi compozitorul Lucian Ban.

„Oedipe” are patru acte şi un libret în limba franceză semnat de Edmond Fleg, pornind de la tragediile „Oedip rege” şi „Oedip la Colonos”, scrise de Sofocle. Opera a fost compusă de George Enescu în perioada 1921 – 1931.

„Opera enesciană are patru acte, e foarte amplă, interpretarea sa integrală necesită aproape trei ore. A trebuit în primul rând să o redimensionăm. Întotdeauna am considerat că muzica lui Enescu este un material ideal pentru improvizaţii. Am făcut-o cu pasiune în ciclul Enescu reimagined pornind de la compoziţiile sale instrumentale, iar în Oedipe Redux avem dovada că acest lucru e posibil şi poate fi valabil şi pentru muzica sa vocală. Pentru noi, a fost o splendidă provocare“, a pprecizat Mat Maneri.

La rândul său, vocalistul Theo Bleckmann spune că mereu a fost inspirat de muzica lui George Enescu. „Îi cunosc muzica, i-am ascultat-o, însă după acest proiect o consider, lăuntric, extrem de frumoasă. Nu mi le mai pot scoate din minte – melodiile lui stranii, modale, măiestrit alambicate, împletite sau răsucite uneori într-un mod unic. Însă atunci când interpretezi muzica, atunci când începi să trăieşti cu ea, aceasta devine extrem de intimă şi de încărcată de emoţie“, a subliniat interpretul austriac Theo Bleckmann.

De două ori nominalizat în 2005 şi 2006 pentru prestigiosul Premiu Hans Koller pentru „Cel mai bun instrumentist european de jazz”, pianist, lider de trupe, compozitor şi aranjor, Lucian Ban este originar din Bistriţa, România. În prezent, locuieşte la New York.

Altist şi violonist de jazz, Mat Maneri, orchestrator la „Oedipe Redux”, a fost nominalizat la premiile Grammy, fiind cunoscut pentru colaborările sale cu Cecil Taylor, Tim Berne, Joe Maneri. John Hebert este unul dintre cei mai apreciaţi contrabasişti şi compozitori din New York, clarinetistul Louis Sclavis este apreciat pentru virtuozitatea deosebită, iar despre Theo Bleckmann cronicile de specialitate spun că vine „de pe o altă planetă“, datorită stilului „futurist şi fără limite”. Jen Shyu este recunoscută drept un nou star mondial al jazz-ului, iar despre reputatul trompetist Ralph Peter Alessi se spune că este un „virtuoz aventuros care poate cânta orice”. La percuţie şi baterie, invitat special este compozitorul şi percuţionistul Tom Rainey, laureat 2017 al premiului „Genius Award” MacArthur.

Europalia va avea loc în perioada 2 octombrie 2019 – 2 februarie 2020, în Belgia.

România prezintă în festival, timp de patru luni, peste 250 de evenimente care vor avea loc în Belgia şi în ţările învecinate.

Prezenţa României la Europalia este asigurată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Secretariatul General al Guvernului.