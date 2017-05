LPS Satu Mare a strălucit din nou în Liga Elitelor U19 (Foto)

A bătut Pandurii cu 5-2 (3-1) şi aşteaptă semifinala cu Viitorul

Terenul Someşul din Satu Mare a găzduit miercuri meciul dintre LPS Satu Mare şi Pandurii Târgu Jiu, din cadrul etapei 24 din Seria Vest a Ligii Elitelor U19 la fotbal. Iar sătmărenii antrenaţi de Dacian Nastai au strălucit din nou, s-au impus cu scorul de 5-2.

LPS s-a distanţat rapid pe tabela de marcaj. Scorul a fost deschis de Opriş. La un corner bătut de pe partea stângă de Szekely, Opriş s-a înălţat excelent şi a trimis cu capul în vinclu (min. 14). Acelaşi Opriş a scăpat singur cu portarul, iar de la marginea careului a făcut 2-0 pentru LPS (min. 23). În urma unei acţiuni pe banda stângă, Szekely a trecut de un adversar, a trimis pe jos în faţa porţii de unde Ciocan nu avea cum să rateze (min. 26). Înainte cu un minut de pauză, oaspeţii au redus din handicap. Pe un contraatac, Moroz a fost învins de Dragiu cu un şut pe colţ de la marginea careului.

Repriza secundă a început cu echipa oaspete în atac. Dar fără realizări deosebite, LPS a revenit la un avantaj de trei goluri. Cubaş a fost faultat în careu, iar Ciocan a transformat lovitura de la 11 metri (min. 68). Pandurii a rămas fără replică, iar LPS a mai înscris o dată. În urma unui şut respins de portar, balonul a ajuns la Orosz cel care din 15 metri a trimis mingea în poartă (min. 71). Până la final, oaspeţii au mai înscris prin Gruia (min. 78), iar LPS Satu Mare – Pandurii s-a terminat 5-2.

Cu această victorie, LPS Satu Mare şi-a consolidat prima poziţie din Seria Vest. Este calificată în semifinalele competiţiei unde cel mai probabil va juca cu FC Viitorul Constanţa. Meciul ar fi programat pentru sâmbătă, 13 mai, de la ora 12:00, pe stadionul Someşul din Satu Mare. Dar până atunci mai sunt două etape din campionat.

LPS Satu Mare va juca în runda 25 în deplasare (6 mai) la LPS Bihor (locul 10), iar în ultima etapă stă (10 mai).

LPS Satu Mare: Moroz – Silaghi, Cătuna, Oltean, Parnău, Micaş, Nagy, Cubaş, Szekely, Ciocan, Opriş. Au mai intrat: Forgacs, Topan, Rusu, Coti, Orosz. Antrenor: Dacian Nastai.

“Ne bucurăm pentru victorie! Iată că suntem în semifinale, chiar dacă după primele două etape eram cu zero puncte în clasament. Nimeni nu ne-a mai dat nicio şansă. Înseamnă enorm pentru fotbalul sătmărean, suntem în primele patru echipe din ţară la Under 19, suntem în careul de aşi cu echipe precum Dinamo, Academia Hagi, UTA sau Timişoara. Nu avem niciun secret. Am ajuns aici prin muncă, organizare şi seriozitatea. Experienţă avem deja, ştim ce avem de făcut. Important este să muncim şi să fim consecvenţi în tot ceea ce facem”, ne-a declarat Dacian Nastai.