Liderii UE au adoptat Declaraţia de la Sibiu. Concluziile Summit-ului

Liderii UE au adoptat, joi, la summitul informal de la Sibiu, o declaraţie care cuprinde 10 angajamente, printre care apărarea „unei singure Europe”, o Europă ce va fi „un lider mondial responsabil”.

Şeful statului Klaus Iohannis, liderul Consiliului European, Donald Tusk, şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au susţinut o conferinţă de presă joi seara după summitul UE de la Sibiu în care anunţă concluziile reuniunii

Donald Tusk a transmis un mesaj în limba română, iar premierul olandez a avertizat că România va intra în Spaţiul Schengen după ce se va conforma statului de drept.

Premierul olandez Mark Rutte a declarat că România va putea intra în spaţiul Schengen după ce va începe să respecte valorile democraţiei şi ale statului de drept.

Liderii UE au adoptat Declaraţia de la Sibiu pe care o redăm în continuare.

„Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am întrunit la Sibiu pentru a discuta şi a privi înainte spre viitorul nostru comun.

Peste câteva săptămâni, cetăţenii europeni îşi vor alege reprezentanţii în Parlamentul European, la patruzeci de ani după exercitarea, pentru prima dată, a acestui drept fundamental. O Europă reunită în pace şi democraţie este doar una dintre numeroasele realizări. Încă de la începuturile sale, Uniunea Europeană, cu valorile şi libertăţile sale ca forţă motrice, a oferit stabilitate şi prosperitate în întreaga Europă, în interiorul graniţelor Uniunii şi dincolo de ele. De-a lungul anilor, a căpătat un rol important pe scena internaţională. Cu o populaţie care se ridică la aproximativ jumătate de miliard de cetăţeni şi o piaţă unică competitivă, Uniunea Europeană este un lider în comerţul internaţional şi conturează politica mondială.

Ne reafirmăm convingerea că, uniţi, suntem mai puternici în această lume tot mai neliniştită şi care prezintă tot mai multe provocări. Recunoaştem că avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastră mai puternică şi de a ne crea un viitor mai bun, recunoscând totodată perspectiva europeană a altor state europene. De aceea, convenim astăzi în unanimitate asupra a zece angajamente care ne vor ajuta să ne ridicăm la înălţimea acestei responsabilităţi:

Vom apăra o singură Europă – de la est la vest şi de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate şi pentru a fi liberi şi au doborât Cortina de fier care a împărţit Europa în două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv.

Vom rămâne uniţi, la bine şi la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile şi vom sta întotdeauna alături unii de ceilalţi. Putem să ne exprimăm şi ne vom exprima la unison.

Vom căuta întotdeauna soluţii comune, ascultându-ne unii pe ceilalţi într-un spirit de înţelegere şi respect.

Vom continua să protejăm modul nostru de viaţă, democraţia şi statul de drept. Drepturile inalienabile şi libertăţile fundamentale ale tuturor cetăţenilor europeni au fost dobândite cu mari greutăţi şi le vom preţui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile şi principiile noastre comune consacrate în tratate.

Vom obţine rezultate acolo unde contează cel mai mult. Europa va continua să fie un actor important în chestiunile importante. Vom continua să acordăm atenţie preocupărilor şi speranţelor tuturor cetăţenilor europeni, aducând Uniunea mai aproape de cetăţenii noştri, şi vom acţiona ca atare, cu ambiţie şi hotărâre.

Vom respecta întotdeauna principiul echităţii, nu doar pe piaţa muncii, ci şi în serviciile sociale, în economie sau în transformarea digitală. Vom reduce într-o mai mare măsură diferenţele dintre noi şi îi vom ajuta întotdeauna pe cei mai vulnerabili din Europa, punând oamenii pe primul loc, şi nu politica.

Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambiţiilor pe care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare pentru a-şi realiza obiectivele şi a-şi duce la îndeplinire politicile.

Vom proteja viitorul următoarelor generaţii de europeni. Vom investi în tineri şi vom construi o Uniune pregătită pentru viitor, capabilă să reziste celor mai presante provocări ale secolului XXI.

Ne vom proteja cetăţenii şi le vom oferi siguranţă investind în puterea paşnică şi în puterea coercitivă şi colaborând cu partenerii noştri internaţionali.

Europa va fi un lider mondial responsabil. Provocările cu care ne confruntăm astăzi ne afectează pe noi toţi. Vom continua să colaborăm cu partenerii noştri la nivel internaţional pentru a menţine şi a dezvolta ordinea internaţională bazată pe norme, pentru a valorifica pe deplin noile oportunităţi comerciale şi pentru a aborda împreună probleme globale, cum ar fi conservarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Deciziile pe care le luăm vor urma spiritul şi litera acestor zece angajamente. Uniunea de astăzi este mai puternică decât cea de ieri şi dorim să continuăm să o facem tot mai puternică pentru ziua de mâine. Acesta este angajamentul nostru pentru generaţiile viitoare. Acesta este spiritul de la Sibiu şi spiritul unei noi Uniuni în 27 pregătită să îşi îmbrăţişeze viitorul ca un corp unitar.”

Iohannis: Mă bucur că dinspre România porneşte un mesaj pozitiv, unitar

La finalul Summit-ului, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut o conferinţă de presă comună cu Preşedintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, şi cu Preşedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Donald Tusk a avut un mesaj in limba română.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declaraţiei preşedintelui României, Klaus Iohannis:

„Bună seara! Good evening! It is a pleasure for me to be with you here together!

Înainte de toate, daţi-mi voie să exprim satisfacţia pentru faptul că ne regăsim cu toţii la Sibiu, în contextul desfăşurării unui eveniment atât de important pentru România şi pentru Uniunea Europeană.

România, ca ţară care exercită Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi ca stat membru profund ataşat consolidării proiectului european, a devenit astăzi centrul dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene. Europa a venit în România!

Este, istoric vorbind, prima reuniune a Consiliului European pe care România a avut şansa să o găzduiască.

Discuţiile de astăzi ne-au întărit convingerea că putem scrie împreună viitorul Uniunii Europene.

Ne-am dorit, şi acum la sfârşit pot să spun că am reuşit, să avem un Summit al unităţii, al determinării noastre de a continua avansarea proiectului integrării europene, ca proiect fără precedent de democraţie, prosperitate şi pace, un proiect al stabilităţii atât spre interior, cât şi spre exterior, spre vecinii noştri.

Mă bucur că dinspre România porneşte un mesaj pozitiv, unitar, al statelor membre şi al instituţiilor europene, deopotrivă, de a consolida Uniunea Europeană pe baza unui set clar de principii şi valori.

Acest mesaj de unitate rezonează într-o coerenţă perfectă cu motto-ul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, gândit în jurul principiului coeziunii, ca valoare comună europeană.

La preluarea mandatului, România şi-a asumat avansarea proiectului european spre o Europă mai coerentă, mai coezivă şi unitară, atât pe plan intern, la nivelul statelor membre, între state membre, la nivel regional, la nivel local, cât şi pe plan extern. Unitatea şi coeziunea acţiunii noastre ne-au transformat în ceea ce suntem astăzi ca Uniune, un model de dezvoltare, de democraţie, de prosperitate.

Am discutat astăzi la Sibiu despre cum vrem să continuăm, în ce direcţie dorim să ducem construcţia noastră europeană. Am adoptat o Declaraţie politică, Declaraţia de la Sibiu, care sper să rămână un reper important în istoria Uniunii Europene.

În spiritul celor convenite în urmă cu 2 ani, cu ocazia aniversării, la Roma, a 60 de ani de la semnarea Tratatelor, cel mai important mesaj al Declaraţiei de la Sibiu – aş putea spune „spiritul de la Sibiu” – este confirmarea voinţei noastre de a continua, împreună, proiectul european.

Doamnelor şi domnilor,

Transmitem astfel un mesaj de voinţă politică, de acţiune unitară, cu ocazia Zilei de 9 Mai, Ziua Europei. Vă felicit cu ocazia Zilei Europei! Sper din tot sufletul ca acest mesaj pozitiv să ajungă la cât mai mulţi europeni şi să crească încrederea cetăţenilor în forţa Uniunii Europene, în convingerea că Uniunea Europeană lucrează pentru ei, pentru cetăţeni.

Principiile şi obiectivele noastre comune, enunţate în Declaraţie, vizează consolidarea unităţii Uniunii Europene şi au fost reflectate şi în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut despre direcţia strategică a Uniunii, pe marginea viitoarei Agende Strategice, pe care o pregătim spre adoptare cu ocazia reuniunii Consiliului European din iunie.

Într-un context european şi global în continuă evoluţie, în opinia României, este important ca viitoarea Agendă Strategică să ofere o înţelegere comună a obiectivelor prioritare pe care vrem să ne concentrăm, oferind în acelaşi timp Uniunii flexibilitatea, instrumentele şi resursele pentru a le atinge.

Trebuie să asigurăm instrumentele necesare pentru a modela viitorul unei Uniuni mai puternice şi mai eficace, bazate pe unitatea, solidaritatea şi coeziunea membrilor săi, pe promovarea valorilor europene comune. Acestea ar trebui să se afle în centrul priorităţilor şi acţiunilor viitoare.

Ne dorim o Agendă Strategică care să reflecte o viziune ambiţioasă pentru viitorul Uniunii Europene, de natură să aducă beneficii concrete tuturor cetăţenilor europeni.

Din această perspectivă, credem că noua Agendă Strategică trebuie să se concentreze pe promovarea unei Europe a creşterii şi convergenţei, consolidarea Pieţei Unice, întărirea securităţii interne a Uniunii Europene şi asigurarea unei acţiuni externe eficiente.

Poate cel mai important lucru – ne dorim o comunicare mai bună, mai transparentă, mai intensă şi mai interactivă cu cetăţenii europeni.”

Tusk: Pur şi simplu m-am îndrăgostit de Sibiu

Preşedinte Consiliului European, Donald Tusk s-a lăudat cu cadoul primit de la Helmuth Duckadam şi a avut un mesaj în limba română.

”Iată ce am primit eu de la Helmuth Duckadam! Şi am primit şi un sfat, cum putem să ne apărăm mai eficient interesele europene, şi ştiţi că el este un mare profesionist. Mulţumesc, Helmuth!

Cu două săptămâni înainte de alegerile la Parlamentul European, ieri s-au reunit la Sibiu pentru a începe o discuţie privind priorităţile europene în următorii ani. Am vorbit şi despre afaceri interne, cât şi despre provocările globale, neuitând faptul că lumea din jurul nostru este tot mai schimbătoare şi imprevizibile, iar rezultatul acestei dezbateri se va vedea în iunie, când Consiliul European va adopta priorităţile europene pentru următorii cinci ani, aşa-numita Agendă Strategică.

Fără să anticipăm în niciun fel rezultatele acestei dezbateri, pentru că ea va fi influenţată şi de alegerile la Parlamentul European.

Pot să spun cu siguranţă un lucru. Liderii au demonstrat categoric că doresc să-şi asume deplina răspundere politică, nu doar pentru anumite evenimente sau provocări, ci pentru Uniunea Europeană în întregimea sa.

Ca să formulez simplu, statele membre şi liderii aleşi democratic vor să formeze în mod activ calea pe care merge Uniunea Europeană, modul cum funcţionează, se dezvoltă. Personal, sunt convins că este important să gândim aşa şi este de dorit să gândim aşa, pentru a asigura funcţionarea eficientă a comunităţii noastre. De aceea, doresc să menţin spiritul acestor discuţii în timpul pregătirii priorităţilor europene pentru următorii ani şi în procesul numirii noilor conducători europeni.

În acest context, aş dori să anunţ că, imediat după alegerile la Parlamentul European, pe 28 mai voi convoca o reuniune a celor 28 de lideri, pentru a demara procesul de numire.

Am intenţia de a alege conducătorii instituţiilor europene într-o procedură rapidă şi eficientă. În mod firesc, procesul va urma, va respecta regulile din tratate. El va trebui să reflecte echilibrul geografic, precum şi aspectele demografice, astfel încât şi ţările mari şi cele mai mici să fie reprezentate în cele mai înalte poziţii din Uniunea Europeană.

Pentru mine şi spiritul tratatelor este important atunci când este vorba de o astfel de numire, la fel şi problemele de gen şi echilibru politic. Bineînţeles, ar fi optim dacă am reuşi să ajungem la un consens cu privire la aceste decizii, dar trebuie să fim realişti.

Dar trebuie să fim realişti. Deci, dacă aceste decizii vor fi greu de realizat, atunci vom supune la vot aceste numiri.

Scopul este simplu: avem nevoie de instituţii eficiente, deci avem nevoie de decizii rapide, şi intenţia mea este de a face aceste numiri la Consiliul European în iunie. Şi îi chem pe toţi cei implicaţi să îşi asume răspunderea să facă acest lucru posibil. Aş aminti aici intervenţia domnului Anastasiades în legătură cu forajele care se fac de către Turcia pe teritoriul Ciprului şi trebuie să afirm că ne aşteptăm ca Turcia să respecte drepturile statelor suverane. Consiliul European va urmări cu atenţie aceste evoluţii.

Permiteţi-mi să închei în limba română. Aş dori să îi mulţumesc Preşedintelui Iohannis pentru organizarea şi găzduirea Summitului de la Sibiu. Când l-am întâlnit în ianuarie, la startul Preşedinţiei române, am vorbit din suflet despre România, pentru că am convingerea că sunteţi remarcabili.

Aţi organizat un summit excepţional! Puteţi fi mândri de munca depusă, la fel cum Europa este mândră de dumneavoastră. Pur şi simplu m-am îndrăgostit de Sibiu. Toată Europa s-a îndrăgostit de dumneavoastră. Mersi.”

Juncker: Să acţionăm cu acţiuni de amploare acolo unde sunt lucruri importante, să nu exagerăm când sunt lucruri mărunte

A urmat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker:

”În 2017, în discursul meu privind starea Uniunii, i-am propus lui Donald să convoace Consiliul European la Sibiu, pentru prima reuniune a Consiliului European de după Brexit.

Dar, oricum, lucrurile stau aproape la fel. De ce? Pentru că vrem ca toată lumea să se îndrăgostească de Sibiu şi văd că aţi răspuns acestui apel al meu în mod exemplar.

Consiliul European de astăzi a fost unul dintre cele mai uşoare la care mi-a fost dat să particip; în primul rând, pentru că Preşedinţia română şi mai ales domnul Preşedinte Klaus Iohannis au pregătit în cele mai bune condiţii posibile această reuniune, dar şi pentru că nu am avut presiunea de a lua o decizie urgentă.

De aceea, am putut să discutăm fără a fi prea grăbiţi. Acest Consiliu European ne-a arătat că putem fi uniţi, nu doar de faţadă, ci în mod real.

Aşa cum în ultimii ani am fost capabili să acţionăm, de multe ori, împreună. De multe ori, se spune că Uniunea Europeană nu a ştiut să se ridice la înălţimea aşteptărilor, dar avem peste 300.000 de directive şi regulamente pe care le-a propus Comisia Europeană şi 80% dintre ele au fost adoptate întotdeauna în unanimitate.

Deci, iată că Uniunea Europeană nu este în criză, dacă reuşeşte să adopte în unanimitate peste 80% din deciziile propuse între cei doi colegiuitori.

Sigur că s-ar fi putut face mai multe, dacă instituţiile europene ar fi reuşit să prezinte şi cele şapte propuneri ale Comisiei Europene din 2017 privind sistemul de azil.

Atunci, bilanţul ar fi fost şi mai impresionant. Dar am putea spune că esenţialul există, mai puţin părţile esenţiale, care lipsesc, ca să spun aşa, însă tot ceea ce nu s-a realizat încă sperăm să se realizeze în a doua jumătate a anului, după alegerile pentru Parlamentul European, care, fireşte, sunt deosebit de importante.

Am constatat astăzi că sloganul meu, „To be big on big and to be small on small”, adică să acţionăm cu acţiuni de amploare acolo unde sunt lucruri importante şi să nu exagerăm când sunt lucruri mărunte, este un slogan care a fost adoptat de ceilalţi actori, de asemenea. E important să privim lucrurile europene îndeaproape şi să constatăm că, faţă de 2014, de exemplu, şomajul a scăzut şi a revenit la un nivel comparabil cu cel de dinainte de criza din 2007.

Deficitele bugetare, de asemenea, au scăzut, de la 6,2% la 0,6%. Să spunem că totul merge prost e o eroare. E adevărat că nu putem să spunem că totul merge bine şi perfect, ar fi incomplet.

Văd că sunteţi impresionat de asta, că am spus totul, da, am terminat!”