Liceul Teoretic Carei se va comasa prin absorbţie cu Şcoala Gimnazială 3

Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Carei, începând cu anul şcolar 2018-2019, Liceul Teoretic Carei se va comasa prin absorbţie cu Şcoala Gimnazială 3 din aceeaşi localitate.

Organizarea reţelei şcolare constituie, prin lege, un atribut al primăriilor. Comunicatul precizează că “aceste modificări ale reţelei şcolare au fost iniţiate în baza consultării părţilor implicate: autoritatea publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituţiile de învăţământ vizate, în beneficiul elevilor”.

„Nu sunt motive de ordin financiar”

În comunicat, primarul Eugen Kovacs invocă drept motive justificative ale măsurii: clasele sub efectiv, bugetul calculat în baza costului standard pe elev, deficienţele rezultate din lipsa spaţiilor. Nu ştim cum ar putea creşte efectivele claselor prin comasarea a două instituţii de cicluri de învăţământ diferite, dar motivele de ordin financiar par reale. Era de aşteptat că se vor reduce numărul de posturi de conducere şi administrative, din care va rezulta o economie bănească.

L-am contactat telefonic pe primarul Eugen Kovacs, care ne-a spus că nu e vorba de motive de ordin financiar, ci de faptul că “directorii celor două unităţi de învăţământ au făcut această propunere” şi că ar fi “în interesul copiilor şi al profesorilor să frecventeze o şcoală puternică. Posturile sunt legate de numărul de copii, iar, faţă de acum 20 de ani, numărul de copii din Carei s-a redus la jumătate”. Ne-a asigurat că nu se va reduce numărul de posturi administrative, cu excepţia celui de director al Şcolii Gimnaziale 3, iar Liceul Teoretic va avea încă un director adjunct, după comasare.

Liceele sunt mai multe decât şcolile gimnaziale

Actualmente, în Carei există trei şcoli gimnaziale: Şcoala Gimnazială 1, Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu şi Şcoala Gimnazială 3, precum şi patru licee: Liceul Teoretic, Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu şi Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius”. În condiţiile în care numărul de elevi de gimnaziu (care include ciclul primar, clasele 0-IV, plus V-VIII, aşadar nouă clase) este mai mare decât al liceenilor, ne-am fi aşteptat la o reducere a numărului de licee, şi aşa mult prea numeroase pentru un oraş de mărimea Careiului.

Întrebat de ce nu reduce numărul de licee, primarul a răspuns că fiecare liceu are un profil distinct, motiv pentru care nu pot fi unificate. Mai mult, primarul anticipează, “ca tendinţă”, continuarea acestui proces de absobţie. El ne-a spus că a fost într-un oraş de mărimea Careiului, în care funcţiona o singură şcoală.

Totuşi, din discuţia cu primarul nu am reuşit să identific, concret, care ar fi argumentele majore în favoarea măsurii de reorganizare a celor două unităţi de învăţământ.