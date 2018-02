Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” se pregăteşte pentru învăţământ profesional dual

Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare are filieră tehnologică – învăţământ profesional începând cu anul şcolar 2017-2018, conform planului de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare. Acest nou nivel a fost autorizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), conform legislaţiei.

Deocamdată, în liceu funcţionează sistemul clasic profesional, nu dual. Potrivit directorului Ádámkó István Csaba, în acest an şcolar, în liceu s-au deschis două clase de învăţământ profesional, având ca specializare: electronică-automatizări şi alimentaţie publică (bucătar-ospătar), cu un total de 59 de elevi. „Am deschis aceste clase la iniţiativa factorilor economici şi înscriindu-ne în planul de acţiune de la nivelul judeţului, conform căruia este necesară forţă de muncă specializată în aceste domenii de interes”, precizează directorul.

Companii partenere

Împreună cu partenerii, conducerea liceului a iniţiat o campanie, în cadrul careia am ajuns în şcolile din oraş şi din zona rurală pentru promovarea învăţământului profesional de la Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”. Am organizat activităţile, conform calendarului de admitere în învăţământul profesional „Săptămâna meseriilor”. Ca parteneri, liceul are trei firme cu profil de alimentaţie publică şi opt cu profil de electronică-automatizări.

Pentru anul şcolar viitor au fost aprobate două clase pentru învăţământul profesional, având aceleaşi specializări ca şi anul anterior. Prin urmare, conform calendarului de admitere învăţământ profesional, vom organiza toate activităţile şi în acest an şcolar.

Cadrele didactice de specialitate

Procesul educativ pentru materiile de cultură generală este asigurat de profesorii titulari ai liceului. Profesorii pentru cele două specializări sunt la plata cu ora de la alte licee tehnologice, fiind ore puţine pentru catedre întregi. Începând cu anul şcolar viitor, conform machetei de încadrare a personalului didactic, vor fi scoase la concurs posturi didactice şi de specialitate în măsura necesarului. Aspectele ce privesc personalul de predare revin Inspectoratului Şcolar Judeţean.

“Noi dorim ca acest nou nivel de studiu deschis prin oferta şcolară să vină, pe de o parte în sprijinul elevilor care au nevoie de susţinere în formarea unui traseu educaţional, iar pe de altă parte, factorilor economici, şi implicit municipiului nostru”, adaugă directorul Ádámkó István Csaba.

Menţionăm că, recent, la o şedinţă a Comisiei de Dialog Social, Ciprian Costea, în calitate de reprezentant al patronatelor, a menţionat ca o soluţie atât pentru învăţământ, cât şi pentru economie, extinderea învăţământului profesional de tip dual. Acest tip de pregătire profesională a apărut în judeţ la Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei, în colaborare cu câteva firme din zonă, cu capital german.

A consemnat V. Nechita