Liber la spectacole în aer liber pentru vaccinaţi sau trecuţi prin boală

Spectacolele, concertele şi festivalurile vor putea fi organizate cu cel mult 1.000 de spectatori. Persoanele vaccinate cu schemă completă sau trecute prin boală vor avea acces la spectacole, concerte, festivaluri publice şi private sau alte evenimente culturale desfăşurate în aer liber, precum şi la cursuri, workshopuri, conferinţe, potrivit unei hotărâri aprobate, vineri, 19 noiembrie, de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, au fost stabilite condiţiile în care pot fi organizate ceremoniile de Ziua Naţională a României. Şcoala se va face cu prezenţă fizică în localităţile cu incidenţă sub 3% indiferent de rata de vaccinare a cadrelor didactice. Secretarul de stat Raed Arafat a anunţat că nu se ia în calcul carantinarea nevaccinaţilor.

Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale vor putea fi organizate doar în intervalul orar 5 -21, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măştii de protecţie şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană.

De asemenea, CNSU a aprobat propunerea privind organizarea şi desfăşurarea de cursuri, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri şi conferinţe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, doar în intervalul orar 5-21, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane.

Vineri, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a prezentat propunerile adoptate în cursul zilei de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta a subliniat că sunt mai degrabă „ajustări” ale unor măsuri, fără să fie vorba despre „relaxări”.

Hotărârea CNSU trebuie transpusă într-o hotărâre de guvern

Şeful DSU a spus că aceste propuneri vor fi transpuse într-o hotărâre de guvern, care ar putea fi emisă în cursul săptămânii viitoare.

„Unii au zis că e relaxare, nu e relaxare… Noi, de fapt, am luat nişte măsuri pe care am zis că le vom lua, cu accesul, cu certificatele verzi, cu tot cu interdicţia participării complete a oricărui spectator la activităţile sportive şi am zis că după o analiză vom vedea cum ajustăm situaţia. Dar, din ce vedeţi, rămâne certificatul verde obligatoriu la acest moment şi pentru cele două categorii – vaccinaţi sau trecuţi prin boală”, a spus Arafat.

Potrivit şefului DSU, singura zonă în care nu se cere certificatul este la 1 Decembrie, în zona unde este spaţiu public, unde oamenii sunt în spaţiu public şi unde se cere doar respectarea măsurilor de sănătate, inclusiv purtarea măştii.

Se propune ca organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale să fie permisă cu participarea, în zona oficială, a cel mult 400 de persoane în Bucureşti, iar în municipiile reşedinţă de judeţ cel mult 200 de persoane.Raed Arafat a menţionat că este vorba despre „măsuri precaute”.

„Sunt măsuri precaute care se iau, pentru a permite unor activităţi să se desfăşoare, pe care nu mai puteam să le ţinem închise mai departe. Le-am ţinut închise o perioadă şi acum am revenit să le deschidem, sub un control sanitar foarte atent”, a precizat Arafat.