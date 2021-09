La trei zile de congresul PNL

Ar fi o impietate politică – dacă există aşa ceva – să vorbim cu trei zile înaintea marelui congres PNL despre Liviu Dragnea, de exemplu. Cu toate acestea, ultimul preşedinte autoritar al PSD, proaspăt ieşit din închisoare, promite să devină teoreticianul curentului suveranist european din România.

Ceea ce nu este deloc comod într-o ţară care ţine cu tot dinadinsul să respecte şi să aplice politicile oficiale ale UE, ale Comisiei Europene.

Practic, Liviu Dragnea, ca iniţiator dinafară a înfiinţării unui partid, Alianţa pentru Patrie, urmează politica protecţionistă, a „patriotismului economic” promovat de un Viktor Orban în Ungaria, de alte partide în Polonia, Italia etc.

De ce este necesară o trimitere spre aceste formaţiuni politice, care merg în răspăr faţă de politica oficială a Bruxelles-ului? Pentru că este posibil ca în urma crizei pandemice, datorită neajunsurilor sociale create, marea parte a electoratului să aştepte alte tipuri de soluţii pentru rezolvarea problemelor.

În acelaşi timp această teorie arată şi cauzele sărăciei: străinii care au pus mâna pe comerţ, vânzarea pe bucăţi a ţării, a resurselor naurale. Când ţi se arată duşmanul atât de clar poţi porni războiul împotriva lui.

Nu vom găsi la PNL asemenea idei clar exprimate. Contracandidat al unui prim ministru deja acuzat că vinde ţara bucată cu bucată, că se împrumută excesiv, că nu are empatie pentru populaţia de rând, Ludovic Orban, mai conservator, îşi demonstrează patriotismul făcând apel la tradiţia unui partid naţional, aşa cum, în fond, este PNL.

Nu ştim cum se vor desfăşura sâmbătă lucrările congresului la care sunt aşteptaţi 5000 de participanţi. Cert este că acolo se vor confrunta două tabere diametral opuse. Nu ştim câţi delegaţi sunt pe un taler şi câţi pe altul. Din datele de până acum ar rezulta că talerul lui Florin Cîţu este supra-aglomerat, iar pe talerul lui Orban s-ar putea păstra distanţa socială impusă la o infectare de peste 3 la mie.

În aceste condiţii, când delegaţii merg deja convinşi pe cine să voteze, ce sens mai au moţiunile prezentate?

Oricum, discursul lui Ludovic Orban trebuie să fie fulminant. S-ar putea să fie ultimul în calitate de preşedinte al PNL. Poate şi ultimul în calitate de membru al unui partid condus de Florin Cîţu.

Fără să se fi deosebit foarte vizibil ca şefi de guvern, Florin Cîţu şi Ludovic Orban au depăşit limita unei competiţii interne corecte. S-au luptat cu aceeaşi furie unul cu altul ca şi cum s-ar fi confruntat cu un adversar redutabil ca Liviu Dragnea.

Numai că în acest moment Liviu Dragnea nu are un partid în spate, nu are posibilitatea de a se opune în mod real. La fel va fi şi cel ce va pierde alegerile sâmbătă? Orban nu a dat semne că ar părăsi partidul în cazul în care pierde. Dacă i se va aplica o bătaie prea zdravănă, lui şi susţinătorilor săi, este posibil să rupă un grup de parlamentari şi să facă imposibilă refacerea unei majorităţi parlamentare chiar dacă USR PLUS reintră la guvernare.

Situaţia nu este mai puţin explozivă în USR PLUS. Şi tot din cauza lui Florin Cîţu. Barna şi Cioloş au spus de prea multe ori că nu intră într-un guvern condus de Cîţu ca să-şi permită să nu se ţină de cuvânt.

Prin urmare acest congres este „despre” Cîţu. Am pus în ghilimele prepoziţia „despre” pentru că premierul are deja un mod personal de a folosi nefiresc această prepoziţie.

De la o distanţă de trei zile şi trei nopţi marele congres nu se vede deloc bine indiferent cine iese preşedinte. În loc să clarifice problemele, le va încurca şi mai mult.