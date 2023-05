La prima campanie de colectare a deşeurilor electrice din luna mai s-au adunat 1,48 tone

Prima campanie de colectare a deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) din luna mai, cu titlul generic ,,Împreună curăţăm Satu Mare”, iniţiată de Asociaţia Ecologică şi Umanitară Copacul vieţii cu sprijinul Primăriei Satu Mare, precum şi a trei agenţi economici autorizaţi pe colectarea, reciclarea şi valorificarea DEEE, desfăşurată sâmbătă, 6 mai, în patru puncte de colectare amplasate în zona centrală a municipiului Satu Mare s-a finalizat cu succes.

În urma mobilizării cetăţenilor, în decurs de numai trei ore, s-a colectat o cantitate de 1,48 tone de DEEE, din care aproximativ 80% reprezintă deşeurile voluminoase (frigidere, televizoare, maşini de spălat, calculatoare, imprimante etc), 15% deşeurile de dimensiuni mai mici (tastaturi, aparate radio, veioze, boze, fiare de călcat, etc), 5% deşeuri de dimensiuni mici (baterii, cabluri, becuri, etc).

„Un număr de 13 voluntari de la Şcoala Gimnazială Lucian Blaga coordonaţi de profesorii voluntari: Şereş Gabriela, Suiugan Maria şi Pop Virgil, respectiv elevii din echipa de robotică Star Tech de la Colegiul Naţional Ioan Slavici au asigurat la cele 4 puncte de colectare: preluarea deşeurilor de la cetăţeni, dialogul cu cetăţenii precum şi înregistrarea cetăţenilor care au solicitat preluarea unor deşeuri voluminoase de la domiciliu, lucru care s-a şi întâmplat în cursul zilei de colectare. Un număr de 9 cetăţeni au solicitat acest serviciu din partea firmei colectoare”, ne-a precizat Elisabeta Bekessy, preşedinta Asociaţiei Copacul vieţii.

Următoarea campanie va avea loc sâmbătă, 13 mai, în intervalul orar 10.00-13.00, pe malul stâng al râului Someş, la următoarele patru puncte de colectare:

•cartierul Micro 14

Strada Neajlov, lângă Şcoala Gimnazială Mircea Eliade

•cartierul Micro 15

Aleea Milcov, în faţa blocului T3 (în apropiere de Şcoala Gimnazială Bălcescu-Petofi)

•cartierul Micro 16

B-dul Muncii nr. 19, în faţa Şcolii Gimnaziale Avram Iancu

•zona Gara Ferăstrău

B-dul Cloşca nr. 72, în faţa Liceului Teoretic German Iohann Ettinger.