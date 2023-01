Kristalina Georgieva (FMI): Perspectivele economice sunt mai puţin sumbre decât se credea în urmă cu câteva luni

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat in 20 ianuarie că perspectivele economice sunt mai puţin sumbre decât se credea în urmă cu câteva luni, transmite Reuters. Prezentă la cea de-a 53-a reuniune a Forumului Economic Mondial de la Davos, Georgieva a explicat că ceea ce se îmbunătăţeşte este potenţialul pentru majorarea creşterii Chinei, a doua economie mondială, iar acum FMI se aşteaptă la un avans al PIB-ul statului asiatic de 4,4% în 2023. Totuşi, nu se întrevede „o îmbunătăţire drastică” a actualelor previziuni ale FMI, privind o creştere a economiei mondiale de 2,7% în acest an. Georgieva a avertizat că războiul din Ucraina rămâne „un risc extraordinar” la adresa încrederii în economie, în special în Europa.

Ea a analizat, împreună cu preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, guvernatorul băncii centrale a Japoniei, Haruhiko Kuroda, şi ministrul francez de Finanţe, Bruno le Maire, politicile necesare pentru impulsionarea creşterii la nivel mondial. Georgieva a avertizat în legătură cu riscuri precum incertitudinile privind evoluţia inflaţiei, care are o tendinţă de scădere ce ar putea fi inversată, şi întreruperile din lanţurile de aprovizionare, unul dintre efectele războiului din Ucraina. Lagarde, care săptămâna aceasta a reiterat că inflaţia „continuă să fie la niveluri foarte ridicate”, a recunoscut „anumite îmbunătăţiri”, şi a admis că situaţia „nu este atât de rea precum se estima”. În legătură cu posibile creşteri ale ratelor dobânzilor, ea a subliniat că menţinerea cursului este „mantra” politicii monetare a BCE.

Le Maire a preferat să se concentreze pe una dintre temele principale ale acestei ediţii a forumului, şi anume lupta împotriva schimbărilor climatice şi decarbonizarea şi a menţionat că „nu este vorba despre China, Statele Unite sau Europa, ci despre climă”. În opinia sa, tot ce se face, „tot ce se investeşte, trebuie să meargă în această direcţie”, altfel factura „va fi infinit mai mare”.