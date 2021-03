Kim Kardashian şi Kanye West, cel mai recent divorţ de la Hollywood

Conform presei de peste ocean, Kim Kardashian a depus actele pentru a divorţa de Kanye West după aproape şapte ani de căsnicie.

Informaţia a fost anunţată pentru prima dată de către site-ul TMZ, venind după luni de zvonuri despre problemele avute de cei doi în căsnicie.

Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a făcut demersul legal şi cere custodia celor patru copii. Nici ea, nici Kanye West nu au comentat public această informaţie, informează BBC.

Kim Kardashian a devenit celebră în 2007, când a participat la un reality show despre familia ei. „Keeping up with the Kardashians” a rămas unul dintre cele mai populare seriale ale genului.

Ultimul sezon al show-ului va fi difuzat anul viitor. Kim Kardashian a avut apoi succes şi în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicaţie pentru telefoane până la cosmetice. Revista „Forbes” îi estimează averea persoanlă la 780 de milioane de dolari.

Kanye West a fost timp de peste 15 ani una dintre cele mai mari vedete ale muzicii rap. După ce l-a sprijinit pe preşedintele Donald Trump, rapperul şi-a anunţat anul trecut candidatura pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite, un demers încheiat cu eşec. Kim Kardashian şi Kanye West au avut primul copil, o fată, North, în 2013. S-au căsătorit apoi în 2014 şi au mai avut încă trei copii: Saint, Chicago şi Psalm.

Potrivit TMZ, divorţul ar urma să fie unul amical, Kanye West fiind de acord ca partenera sa din ultimii şapte ani să păstreze custodia copiilor.

Cei doi au un acord prenupţial şi împărţirea uneia dintre cele mai mari averi din industria divertismentului ar urma să nu ridice prea mari probleme.

Kim Kardashian este la al treilea divorţ. Ea a fost măritată înainte cu un producător muzical, Damon Thomas, de care a divorţat în 2004. Apoi s-a căsătorit în august 2011 cu jucătorul de baschet Kris Humphries, dar căsnicia nu a durat decât 72 de zile.

În schimb, Kanye West este la primul divorţ.