Kelemen Hunor şi-a anunţat candidatura la prezidenţiale

Kelemen Hunor a fost desemnat candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale. Cu această ocazie, preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, i-a oferit lui Kelemen Hunor o şapcă albă cu inscripţia „România respect again!”, ca replică la şapca primită de preşedintele Klaus Iohannis de la preşedintele SUA, Donald Trump.

Liderul UDMR este convins că va fi votat şi de români şi spune că următorul preşedinte va trebui să regândească rolul regional al României, să devină un lider al Balcanilor. Potrivit lui Kelemen UDMR nu va susţine un guvern minoritar şi va vota moţiunea de cenzură.

În schimb liderul UDMR apreciază că opoziţia trage de timp în privinţa moţiunii de cenzură.

Până la această oră sunt anunţaţi 15 candidaţi pentru alegerile prezidenţiale. Unii sunt susţinuţi de partide, alţi spun că sunt independenţi. Toţi au început să-şi adune semnături şi au intrat în campanie. Dăncilă cere sprijinul tuturor femeilor, iar Iohannis cere votul românilor de la tribuna Palatului Cotroceni. Dan Barna şi-a început turneul prin ţară, iar săptămâna viitoare s-ar putea să ajungă în Satu Mare.

Kelemen Hunor a fost desemnat candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale. Decizia a fost luată vineri, la Târgu Mureş, în cadrul Consiliului Reprezentanţilor Unionali.

Kelemen a declarat că UDMR nu poate sprijini Guvernul minoritar şi dacă va exista o moţiune de cenzură aceasta va fi votată.

Kelemen: Este nevoie de un candidat maghiar

Vineri, la Consiliul Reprezentanţilor Unionali, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost desemnat candidatul Uniunii la funţia de preşedinte al României. Kelemen spune că desemnarea unui candidat UDMR reprezintă “o chestiune de onoare”, iar sloganul sub care va candida este “Respect pentru toţi!”.

“Din 1996 încoace, întotdeauna am avut un candidat la preşedinţie, dar s-ar putea ca din trecut să nu decurgă logic viitorul. A devenit o chestiune de onoare pentru noi, deoarece suntem cetăţeni egali ai acestei ţări. (…) Este nevoie de un candidat maghiar la Preşedinţie de fiecare dată, este o obligaţie morală să avem un candidat. Nu este vorba despre mine, ci despre UDMR şi comunitatea maghiară din România. Când colegii mi-au spus că în 2019 eu trebuie să îmi asum acest rol nu ştiam cum să răspund, deşi aveam dubii să mă aliniez a treia oară la linia de start, dar nu am putut decât să spun că mă angajez cu mare stimă şi reverenţă faţă de organizaţia noastră la acest rol. (…) Societatea românească, politica românească, trebuie să facă în mod constant oferte comunităţii maghiare din România, minorităţilor din România în general. Dar ce am văzut noi este că nu s-a întâmplat niciodată, iar aşa ceva nu poate să facă decât un candidat maghiar, aşa cum a făcut-o de fiecare dată”, a spus Kelemen.

Preşedintele UDMR a spus că în decembrie uniunea va împlini 30 de ani. Cu privire la criza guvernamentală, Kelemen Hunor a anunţat că UDMR nu poate sprijini Guvernul minoritar şi dacă va exista o moţiune de cenzură aceasta va fi votată. Ba mai mult, Kelemen spune că „într-o ţară normală” dacă majoritatea parlamentară a Guvernului se termină premierul demisionează.

“Nu sprijinim Guvernul, astăzi Guvernul nu are majoritate şi Parlamentul trebuie întrebat de orice mişcare. Nu putem sprijini Guvernul minoritar şi dacă va mai fi o moţiune de cenzură o vom vota. Într-o ţară normală, într-o democraţie adevărată, dacă majoritatea parlamentară a Guvernului se termină şi se constată acest lucru, atunci prin vot sau fără vot, dacă se constată că nu are majoritate, premierul demisionează. Cred că şi în România aşa ceva ar fi natural, dacă nu există majoritate parlamentară nu trebuie să alergi după voturi pentru că nu ai de unde să capeţi voturi. Eu cred că această posibilitate încă există, dar s-ar putea ca Guvernul şi PSD şi premierul să forţeze nota mai departe şi crede că are posibilităţi. Mai devreme sau mai târziu acest Guvern va pica”, a spus Kelemen.

Acesta îşi pune întrebarea când va depune opoziţia moţiune, deoarece el apreciază că se trage de timp şi se încearcă tărăgănarea undeva prin octombrie, astfel încât procedura să nu se termine decât după al doilea tur de scrutin al prezidenţialelor. Potrivit acestuia, liderii UDMR nu au fost solicitaţi să se asocieze cu un guvern sau cu altă majoritate.

15 candidaţi în cursa pentru Cotroceni

Până la această oră şi-au anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale: preşedintele României, Klaus Iohannis – candidatul PNL, premierul Viorica Dăncilă – candidatul PSD, Dan Barna – candidatul alianţei USR-PLUS, Theodor Paleologu – candidatul PMP, Mircea Diaconu – candidat independent susţinut de ALDE şi Pro România, Kelemen Hunor – candidatul UDMR, Ramona Ioana Bruynseels din partea Partidului Puterii Umaniste, Viorel Cataramă – din partea Partidului Dreapta Liberală, Bogdan Stanoievici – independent, Liviu Pleşoianu, Miron Cozma, Florentin Pandele, Sebastian Popescu – candidat PNR, Avram Iancu – candidat independent, Alexandru Cumpănaşu – candidat independent.