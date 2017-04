Juventus pierde derby-ul cu UTA, FC Olimpia câștigă 3 puncte fără joc

Surpriză mare în etapa 30 din Liga 2 la fotbal. UTA bate, în deplasare, liderul, pe Juventus București și se află acum pe un loc de baraj în lupta pentru revenire în primul eșalon. Dar surpriza arădenilor, în formația cărora ex- sătmărenii Miron și Muntean au fost titulari, este una aparentă, Juventus fiind deja promovată în Liga 1.



Olimpia nu a jucat în această etapă, dar a câștigat 3 puncte în urma victoriei la masa verde înregistrată prin retragerea echipei din Tărlungeni. În etapa viitoare, majoritatea echipelor pretendente la locurile 2 și 3, evoluează în deplasare așa că nu este exclus să avem parte de multe “surprize”. Excepție face UTA care va juca marți împotriva Olimpiei. Un meci care va fi televizat în direct în care sperăm să vedem un joc bun al grupării sătmărene.

Comunicat pe teme medicale, tăcere suspectă în legătură cu datoriile și jucătorii

Apropo de Olimpia, vineri am primit un comunicat din partea clubului. În acest comunicat ni se explica pe larg cum s-a pierdut, la masa verde, meciul de juniori U19 pe care Olimpia trebuia să-l joace cu UTA. În comunicat se arată că asistenta medicală prezentă la teren are contract de prestări servicii cu Olimpia, are certificat de membru al organizației profesionale și, fapt important, aviz de exercitare a profesiei, emis de autoritățile competente (OAMGMAMR). Din punctul nostru de vedere, asistenta avea documentele legale care i-ar fi permis să asigure asistența medicală la meci. Că arbitrul a considerat altfel, este o altă poveste.

Ce ne nedumerește însă, este faptul că în situații în care ar trebui să se comunice cu media locală, cu publicul, cu contrbuabilii clubului, conducerea Olimpiei tace mâlc. De exemplu, în ultimele zile clubul a renunțat la câțiva jucători. Alții vor ei să plece din cauza restanțelor mari salariale. Iar alții sunt trecuți pe linie moartă din cauza unor suspiciuni vecine cu prostia. Dar, despre toate acestea de mai sus, despre nivelul datoriilor către jucători, către terți, nu se spune nimic.

Rezultatele etapei 30:

• Sepsi – ASU Timişoara 2-1

• Juventus – UTA Arad 1-2

• CS Afumaţi – CS Baloteşti 1-0

• Metalul Reşiţa – Brăila 3-0

• Mioveni – Foresta Suceava 2-2

• Clinceni – Călăraşi 1-4

• FC Olimpia – Tărlungeni 3-0 (f.j.)

• FC Braşov – Rm. Vâlcea 3-0 (f.j.)

Chindia Târgovişte şi Luc. Oradea au stat.