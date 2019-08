Judeţul Satu Mare, pe ultimul loc în topul reprezentării fotbalistice pe ţară

Fără nicio echipă în primele trei ligi din România

Cu ajutorul colegilor din redacţie am întocmit un clasament al reprezentativităţii fotbalistice la nivel naţional. Adică am luat la rând toate judeţele României, dar şi Capitala, şi am numărat echipele din cele trei ligi din ţară. Şi am aflat lucruri cât se poate de interesante.

Că suntem şi noi, adică judeţul Satu Mare, pe primul loc pe ţară la un sport. Sigur, pe primul loc de la coadă, dar ce mai contează. Ieşim şi noi sătmărenii cu ceva în evidenţă. E bine totuşi că nu suntem singuri. Împărţim locul 1 cu alte două judeţe, Tulcea şi Mehedinţi. E drept, cele două judeţe au un nivel de trai mai scăzut decât Satu Mare dacă ne raportăm la veniturile medii ale locuitorilor şi la cifrele de afaceri.

Lăsând ironia la o parte, am ajuns într-o situaţie tristă, ruşinoasă de-a dreptul. Sportul, fotbalul în cazul de faţă, este un fenomen social, unul deloc de neglijat. Petrecerea timpului liber în mod plăcut, pe teren, în săli de sport, ca practicant al unei discipline sau ca simplu spectator, este o necesitate. A se ignora această necesitate de cei care au activităţi în domeniul privat sau public, mai ales de cei din urmă, este o mare eroare. Asta o ştie toată lumea. Mai puţin cei din Satu Mare. Pentru că, dacă am lărgi puţin investigaţia noastră, am constata că suntem cei din urmă şi într-un clasament general al disciplinelor sportive practicate cu rezultate cu o oarecare notorietate. Pentru că, în afară de baschet, judeţul Satu Mare nu contează la nivel naţional. Dar şi aici este o întreagă poveste cu echipa noastră abonată la locul 2.

Sigur, unii vor spune, pe bună dreptate, că avem bune rezultate la scrimă, box, karate şi lupte. Mai ales la lupte. Numai că rezultatele bune vin în urma eforturilor individuale ale unor împătimiţi în ale sportului. Dar asupra situaţiei generale a sportului sătmărean vom mai vorbi cu alte ocazii.

Să revenim însă la fotbal. În fruntea topului reprezentativităţii se află Bucureştiul şi judeţele cu o putere economică peste media naţională. Dar sunt şi excepţii, cazul judeţelor Călăraşi şi Teleorman. Iar alte judeţe, cu tradiţie în sport, se tărăsc în jumătatea inferioară a clasamentului.

Clasamentul judeţelor cu echipe în primele trei ligi

9 echipe: Ilfov

6 echipe: Arad, Bucureşti, Cluj, Timiş

5 echipe: Constanţa, Dolj

4 echipe: Călăraşi

3 echipe: Alba, Argeş, Brăila, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Sibiu, Suceava, Teleorman

2 echipe: Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Covasna, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova

1 echipă: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Mureş, Sălaj

0 echipe: SATU MARE, Mehedinţi, Tulcea

Echipele din primele trei ligi pe judeţe

Alba: Industria Galda (Liga 3), Unirea 1924 (3), Cugir (3)

Arad: UTA Arad (2), Naţional Sebiş (3), Gloria Lunca-Teuz Cermei (3), Şoimii Lipova (3), Progresul Pecica (3), Crişul Chişineu Criş,

Argeş: FC Argeş (2), CS Mioveni (2), Unirea Bascov (3)

Bacău: CSM Bacău (3), Aerostar Bacău (3)

Bihor: Sânmartin (3), Luceafărul Oradea (3)

Bistriţa-Năsăud: Unu Fotbal Club Gloria (3)

Botoşani: FC Botoşani (1), FC Botoşani II (3)

Brăila: Dacia Brăila (3), CS Făurei (3), Viitorul Ianca (3)

Braşov: Cetate Râşnov (3)

Bucureşti: FCSB (1), Dinamo (1), FC Rapid (2), Metaloglobus (2), Daco-Getica (2), FCSB II (3)

Buzău: Gloria Buzău (2), Metalul Buzău (3)

Călăraşi: Dunărea Călăraşi (2), Mostiştea Ulmu (3), Agricola Borcea (3), Înainte Modelu (3)

Caraş-Severin: CSM Reşiţa (2)

Cluj: CFR Cluj (1), ”U” Cluj (2), Arieşul Turda (3), CFR Cluj II (3), Sănătatea Cluj (3), Unirea Dej (3)

Constanţa: Viitorul (1), FC Farul (2), Poseidon Limanu 2 Mai (3), Axiopolis Cernavodă (3), CS Medgidia (3)

Covasna: Sepsi Sf. Gheorghe (1), KSE Tg. Secuiesc (3)

Dâmboviţa: Chin. Târgovişte (1), Pucioasa (3), Flacăra Moreni (3)

Dolj: CSU Craiova (1), U. Craiova 1948 (3), Filiaşi (3), Tractorul Cetate (3), CSU Craiova II (3)

Galaţi: Lieşti (3), Dunărea de Jos Galaţi (3), Oţelul Galaţi (3)

Giurgiu: Astra (1), Astra II (3)

Gorj: Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2), Pandurii Tg. Jiu (2), Gilortul Tg. Cărbuneşti (3)

Harghita: Csikszereda (2), Odorheiu Secuiesc (3)

Hunedoara: CS Hunedoara (3), LPS Cetate Deva (3)

Ialomiţa: Recolta Gheorghe Doja (3), Unirea Slobozia (3)

Iaşi: Poli Iaşi (1), CSM Paşcani (3), Ştiinţa Miroslava (3)

Ilfov: Voluntari (1), Academica Clinceni (1), Chiajna (2), Snagov (2), CS Baloteşti (3), Voluntari II (3), CS Tunari (3), CS Afumaţi (3), Popeşti Leordeni (3)

Maramureş: Minaur Baia Mare (3), Comuna Recea (3)

Mehedinţi: –

Mureş: Avântul Reghin (3)

Neamţ: Ozana Târgu Neamţ (3), Ceahlăul Piatra Neamţ (3)

Olt: Coloneşti (3), Slatina (3)

Prahova: Petrolul Ploieşti (2), CS Blejoi (3)

Sălaj: SCM Zalău (3)

SATU MARE: –

Sibiu: Gaz Metan (1), Hermannstadt (1), Şelimbăr (3)

Suceava: Şomuz Fălticeni (3), Rădăuţi (3), Foresta Suceava (3)

Teleorman: Turris-Oltul Turnu Măgurele (2), Sporting Roşiori (3), CSM Alexandria (3)

Timiş: Ripensia (2), ASU Poli (2), Dumbrăviţa (3), Becicherecu Mic (3), ACS Poli (3), Giarmata Vii (3)

Tulcea: –

Vâlcea: Flacăra Horezu (3), Viitorul Dăeşti (3)

Vaslui: Huşana Huşi (3)

Vrancea: CSM Focşani (3)