Joi se joacă finala Cupei României, meci deloc atractiv pentru public

În această seară se joacă ultimul act din Cupa României, sezonul 2021-2022. Meciul dintre FC Voluntari şi Sepsi Sfântu Gheorghe este programat să se dispute pe stadionul din Giuleşti şi va primi fluierul de start la ora 20:30. Trebuie să recunoaştem că finala nu este deloc atractivă pentru public. Cu excepţia fanilor celor două echipe, puţini de fel, nu foarte mulţi pasionaţi de fotbal din România vor urmări cu interes acest meci.

Conform Federaţiei Române de Fotbal, cele două sunt cluburi tinere şi care au formaţii cu jucători de vârstă fragedă şi foarte talentaţi alături de veterani cu experienţă remarcabilă. În spate sunt două academii, cu statut al performanţei şi rezultate foarte bune în ultimii ani. Plus doi tehnicieni redutabili, Liviu Ciobotoraiu şi Cristiano Bergodi, faţă în faţă. E prilejul perfect pentru Voluntari şi Sepsi de a scrie istorie, ilfovenii putând să-şi adauge deja al doilea trofeu în palmares, în vreme ce trupa din Covasna ţinteşte primul din existenţă.

Parcurs până în finală:

Sepsi: 1-0 la Farul, 1-0 la FCU Craiova, 2-1 la Chindia Târgovişte, 2-1 şi 1-0 în deplasare la Univ. Craiova.

Voluntari: 4-1 la Şomuz Fălticeni (L3), 3-0 la masa verde cu FCSB, 1-0 la FC Buzău (L2), 2-0 şi 1-0 în deplasare la FC Argeş.

Lotul celor de la Voluntari: C. Achim, U. Meleke, I. Armaş, M. Briceag, I. Ghoerghe, G. Merloi, I. Golan, V. Rîmniceanu, D. Ciobotariu, M. Lopes, H. Lopes, A. Chilili, Al. Munteanu, Al. Ilie, V. Raţă, Al. Vlad, Ricardinho, M. Olawale, I. Andres, G. Tamaş, Al. Neacşu, D. Paraschiv, F. Bălan, C. Budescu, L. Droppa, M. Popa, A. Nemec, L. Fulop, Cr. Costin, An. Stan.

Lotul celor de la Sepsi: R. David, B. Mitrea, R. Tincu, I. Păun, G. Dragomir, G. Vaşvari, Al. Tudorie, A. Achahbar, M. Ştefănescu, R. Began, E. Gonzales, S. Ashkovski, B. Fofana, An. Dumitrescu, C. Bărbuţ, Fl. Renta, I. Grigore, Is. Fulop, R. Ispas, V. Damaşcan, A. Nistor, R. Niczuly, K. Luckassen, M. Bălaşa, A. Aganovici, B. Ninaj, R. Dimitrov, C. Golofca, A. Szanto, P. Popa, H. Gedo, N. Kocsis.

Altfel, meciul începe la ora 20:30 şi va fi arbitrat de o brigadă de arbitri condusă de Sebastian Colţescu (oltean stabilit la Bucureşti).