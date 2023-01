Jocurile de noroc cu cele mai bune şanse de câştig



Apărute iniţial ca o formă de a petrece timpul liber, inevitabil au devenit un mod de a face bani pentru anumite persoane. Deşi este greu de crezut, pot fi o sursă de venit pentru persoanele care învaţă câteva reguli esenţiale şi stăpânesc foarte bine jocurile.

În funcţie de complexitatea lor, jocurile de noroc sunt împărţite pe categorii, iar în cazul unui casino online ai acces către o gamă variată de produse care mai de care mai interesante. Cu puţină informaţie poţi învăţa reguli şi tehnici care îţi vor fi de folos pe viitor pentru a reduce şansele de câştig ale cazinoului în faţa jucătorului. Pe termen lung este foarte greu să obţii câştiguri constante, însă uneori poţi profita de caracteristicile anumitor jocuri şi să faci profitul pe care îl aştepţi.

Este foarte important să ştii că nu există o formulă magică prin care să obţii câştiguri pe termen lung la cazino şi dacă am lămurit lucrul acesta, îţi prezentăm o listă cu jocurile care într-un mod sau altul îţi oferă şanse mai bune de câştig:

Blackjack

De reţinut la jocul de blackjack este că jucătorii nu joacă unul împotriva altuia, ci o fac exclusiv împotriva cazinoului şi atunci şansele de a câştiga sunt foarte mari. Nu degeaba este printre cele mai populare jocuri, iar de-a lungul timpului au fost dezvoltate tot mai multe sisteme care să-i ajute pe jucători să reducă şansa cazinoului de a câştiga împotriva lor. În mare este un joc extrem de accesibil şi uşor de înţeles, doar că necesită timp pentru a fi aprofundat şi ajungi expert.

În blackjack câştigă acela dintre jucător şi dealer care la finalul unei mâini are suma cărţile 21 sau cât mai aproape, dar nu mai mult. Cărţile între 2 şi 9 au valoarea înscrisă pe ele, cărţile 10, J, Q, K valorează zece, în timp de AS-ul este 1 sau 11, în funcţie de nevoile celor de la masă. Poţi solicita mai multe cărţi, atât timp cât suma celor primite nu depăşeşte 21. Pe măsura ce jocul avansează, jucătorii plasează pariuri, fac strategii şi aşteaptă rezultatul final.

Baccarat

Cu o vechime de sute de ani, Baccarat a reuşit să devină unul dintre cele mai căutate jocuri atunci când se vrea o şansă în plus pentru obţinerea profitului. Totodată, este şi unul dintre acele jocuri pe care se pariază sume mari de bani şi are reguli printre cele mai simple. Jocul implică un pachet de cărţi, iar pariorii efectuează pariuri pe Jucător, Bancă sau pe Egalitate. Câştigă acela care la finalul unei mâini are suma cărţilor 9 sau cât mai aproape de aceasta.

Precum în jocul de Blackjack, cărţile între 2 şi 9 au valoarea trecută pe ele, AS-ul este 1, iar celelalte cărţi (10, J, Q şi K) valorează 10. Dacă suma cărţilor este formată din două cifre, se va lua în considerare doar ultima cifră. Iniţial sunt împărţite două cărţi, dar la nevoie se mai împarte cel mult o carte suplimentară.

Table

Este un joc foarte popular în viaţa reală dar la care nu ai acces la scară largă online. În România îl poţi juca online şi pe bani doar la NetBet, unul dintre cei mai populari operatori de jocuri de noroc de la noi din ţară. Avantajul jocului de table este că dacă îl stăpâneşti foarte bine, poţi câştiga sume importante de bani. Este unul dintre acele jocuri unde nu cazinoul este rivalul tău, ci vei juca împotriva altor jucători şi o poţi face la mai multe mese.

Sloturile video

Nu degeaba mare parte din gama de jocuri este formată din păcănele, deoarece sunt cele mai căutate de către pasionaţii din întreaga lume. Indiferent de natura lor, fie că vorbim despre acele jocuri disponibile în sălile de jocuri fizice sau cele online, ai de unde alege, dar şansele de a obţine câştiga sunt mai mari atunci când joci online. Acolo aria de selecţie este mai mare, printre ele se regăsesc şi acele păcănele cu RTP-ul peste media industriei. Acestea intră mai degrabă la capitolul excepţii, dar sunt şi jocuri, în special cele cu multe linii de plată, care îţi generează câştiguri mai mici sau mai mari, la aproape fiecare rotire.

În mare parte jocurile de noroc înseamnă distracţie, dar inevitabil există şi jocuri unde procentajul de întoarcere al câştigurilor către jucători este mai mare decât media industriei şi automat aduc şanse mai mari de câştig. În general ele se regăsesc în oferta cazinourilor online, dar pot fi descoperite şi prin intermediul sălilor de jocuri.