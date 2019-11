Istvan Kovacs, Ovidiu Mazilu şi Szabolcs Kovacs, în topul meciurilor arbitrate în Liga 1 şi Liga 2

Scriam lunile trecute că județul Satu Mare se află pe locul 5 în România la numărul arbitrilor din primele trei ligi de fotbal. Miercuri am consultat pe site-ul lpf2.ro listele oficialilor care au arbitrat până acum în sezonul 2019-2020 din Liga 1 și Liga 2.

Spre satisfacția noastră am observat că pe primele locuri la capitolul ”meciuri arbitrate” se află sătmăreni. Este un semn că arbitrii formați la Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare oferă încredere celor de la Comisia Centrală a Arbitrilor FRF.

Sătmărenii din Liga 1

Liga 1 de fotbal a trecut recent de etapa cu numărul 15. Până acum cele mai multe meciuri le-au primit careianul Istvan Kovacs și Ovidiu Hațegan, ambii cu câte 8. Ecusonul FIFA, Istvan Kovacs, n-a mai arbitrat din etapa a 12-a, de la acel 1-1 între FCSB și Dinamo. Dar de menționat că ecusonul FIFA se află în această perioadă la Campionatul Mondial U17 din Brazilia.

În actualul sezon al Ligii 1, Istvan Kovacs a fost central la următoarele meciuri: Dinamo – Craiova (scor 0-2, etapa 2), Astra – FCSB (2-1, 4), Sepsi – CFR Cluj (1-1, 6), Dinamo – Hermannstadt (3-0, 7), Gaz Metan – Poli Iași (3-2, 8), Craiova – FCSB (0-1, 9), CFR Cluj – Gaz Metan (3-0, 11), FCSB – Dinamo (1-1, 12). În total, Kovacs a arătat 55 de cartonașe galbene, are zero în dreptul cartonașelor roșii, a acordat patru lovituri de la 11 metri și a validat 21 de goluri. În Liga 1 au mai fost delegați alți trei arbitri „legitimați” la AJF Satu Mare, dar în calitate de rezerve. Este vorba de Ovidiu Mazilu (3), Rareș Vidican (3) și Kovacs Szabolcs (1). Asistenul Octavian Șovre are opt meciuri la margine în acest sezon.

Mazilu este pe primul loc în Liga 2

Mergem în Liga 2 unde pe primul loc la capitolul meciuri arbitrate se află Ovidiu Mazilu. Sătmăreanul a fost delegat de opt ori în 15 etape: Rapid – Chiajna (scor 3-1, etapa 2), „U” Cluj – Buzău (0-2, 4), Mioveni – Metaloglobus (2-2, 6), ASU Poli Timișoara – Argeș (3-0, 10), Chiajna – Călărași (1-0, 12), „U” Cluj – Mioveni (2-2, 13), FC Argeș – Buzău (3-1, 14), UTA Arad – Viitorul Pandurii (2-0, 15). În toate aceste meciuri Mazilu a arătat 39 de cartonașe galbene, are zero la cartonașe roșii, a dictat cinci lovituri de la 11 metri și a validat 24 de goluri.

Careianul Szabolcs Kovacs a primit 7 meciuri la centru în Liga 2 și este pe locul 2 la meciuri arbitrate, după Ovidiu Mazilu. A fost la: Viitorul Pandurii – Snagov (scor 2-1, etapa 1), Chiajna – Farul (2-1, 3), CSM Reșița – Rapid (1-2, 5), Mioveni – Călărași (1-1, 8), Daco-Getica – Csikszereda (0-1, 12), Petrolul – Concordia (3-0, 13), Viitorul Pandurii – Metaloglobus (1-0, 14). Szabolcs a arătat 27 de cartonașe galbene, două roșii (direct), fără să dea un penalty, sătmăreanul a validat 15 goluri.