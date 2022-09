Istvan Kovacs, delegat la meciul Danemarca – Franţa

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la unul din meciurile tari ale actualei runde din Liga Naţiunilor, cel dintre Danemarca şi Franţa.

Meciul este programat să se dispute duminică seara, la Copenhaga, de la ora 21.45, în Liga A din etapa a 6-a a Ligii Naţiunilor. Istvan Kovacs va fi ajutat de Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene în timp ce arbitru de rezervă a fost delegat Cătălin Popa.

Vă reamintim că Istvan Kovacs a fost inclus de FIFA pe lista finală pentru Campionatul Mondial din Qatar după ce a avut un sezon de excepţie în fotbalul european.

Astfel, arbitrul din Carei face parte din lotul de arbitri care vor official la Campionatul Mondial din Qatar. El îi va avea alături de asistenţii Ovidiu Artene şi Vasile Marinescu.

În plus, Kovacs a condus în acest an prima finală din istoria UEFA Conference League, AS Roma – Feyenoord, scor 1-0, meci disputant în luna iunie la Tirana.