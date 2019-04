Iohannis, nou atac la adresa PSD şi ALDE. Social democraţii au trimis doi deţinuţi politici la Cotroceni

Vineri, preşedintele a avut ultimele consultări pe tema justiţiei. Delegaţia PSD a fost alcătuită din trei persoane, Eugen Nicolicea, Marin Iancu şi Ioan Muntean . Iancu şi Muntean i-au cerut preşedintelui să-l revoce din funcţie pe Augustin Lazăr. Cei doi au fost deţinuţi în regimul comunist, iar Augustin Lazăr le-a respins în mod repetat cererile de eliberare condiţionată. Şeful statului a criticat absenţa reprezentanţilor ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat lipsa reprezentantilor ALDE de la Cotroceni şi a declarat că justiţia a ajuns în situaţia de acum din vina PSD.

Vă prezentăm în continuare declaraţia preşedintelui:

„Astăzi am continuat seria de consultări cu partidele politice. Au venit la consultări cei delegaţi de la PSD, am avut o discuţie pe justiţie, mai exact pe modificările legilor justiţiei, despre abordarea generală. Cred că nu este o surpriză pentru nimeni dacă spun că opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite despre aceste chestiuni.

După părerea mea, justiţia a ajuns în situaţia în care este acum din vina PSD. PSD dă un asalt asupra justiţiei constant, intens, de la începutul mandatului lor. PSD este vinovat că despre justiţie se discută foarte mult, foarte mult în termeni de îngrijorare şi de preocupare. Românii sunt îngrijoraţi, se tem că PSD va subjuga politic justiţia românească, cum sunt convins că PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult, PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai bine.

Am discutat, foarte pe scurt, şi despre referendum, fiindcă este un referendum în continuare cu tema centrală, cu preocuparea principală justiţie şi am reiterat aşteptările mele în ceea ce priveşte acţiunea Parlamentului, am subliniat că aştept un răspuns cât se poate de rapid şi pozitiv din partea Parlamentului la scrisoarea mea de consultare.

În consecinţă, este nevoie de referendum şi vom avea referendum pe 26 mai. Din delegaţia pesedistă au făcut parte şi două persoane, foşti deţinuţi politici. După partea oficială de consultare, mi-am făcut timp şi i-am ascultat pe cei doi. Am auzit două poveşti de viaţă cutremurătoare şi pot să reiterez ce am mai spus: torţionarii comunişti trebuie să fie traşi la răspundere şi să suporte consecinţele legii pentru faptele lor. Dar, trebuie să spun în acelaşi timp că încercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi foşti deţinuţi politici pentru a-şi legitima asaltul asupra justiţiei este o încercare de-a dreptul jalnică. Nu-mi imaginez că cineva care a fost neîndreptăţit în perioada comunistă, cineva de care şi-au bătut joc comuniştii, cineva care a trăit în perioada comunistă îţi doreşte altceva decât o justiţie independentă şi o justiţie dreaptă. Şi pentru că românii trebuie să dea un răspuns asaltului pesedist asupra justiţiei, convoc acel referendum din 26 mai.

Ar fi trebuit, tot astăzi, să participe la consultări şi ALDE, reprezentanţii ALDE. Ei n-au venit. ALDE nu este interesat de un dialog cu Preşedintele României, ALDE nu este preocupat nici de situaţia justiţiei din România.”

Fostul deţinut Ioan Muntean că i-a cerut preşedintelui Klaus Iohannis să-l revoce pe Augustin Lazăr, şeful statului răspunzându-i că o să vadă.

Delegaţia PSD care a avut consultări cu şeful statului a fost compusă din foştii deţinuţi politic Ioan Muntean şi Marin Iancu, şi deputatul PSD Eugen Nicolicea. „Dânşii au fost deţinuţi politici şi au fost în închisoarea de la Aiud. În plus, domnul Iancu e şi revoluţionar. A fost pe baricade la Universitate şi o fiică a sa a fost împuşcată mortal la Sala Dalles. (…)

De asemenea întrebările despre referendum pe care nu le avem încă, dânşii au vrut să sugereze una sau două întrebări şi anume dacă la 30 de ani de la Revoluţie persoanele care au sprijinit torţionarii pot să ocupe acea funcţie de procuror general”, a declarat Eugen Nicolicea, potrivit Mediafax..

Ioan Muntean, fost deţinut închis în Penitenciarul Aiud în regimul comunist, cel care l-a acuzat recent pe procurorul general Augustin Lazăr că i-a amânat de două ori eliberarea condiţionată şi că l-a trimis la carceră timp de 10 zile pentru o poezie, a anunţat că i-a cerut preşedintelui să-l revoce din funcţia de procuror general pe Augustin Lazăr, iar acesta i-a replicat că va vedea.

Generalul în rezervă Marin Iancu l-a acuzat pe Augustin Lazăr că este lipsit de „cultul umanităţii”.

„Am fost deţinut politic, iniţial 10 ani mi-au dat. Mi-au dat 2 la recurs şi am rămas la 8 ani. Trebuia să execut la capăt. Mi-au dat 5 ani, am executat 5 ani trei luni şi 18 zile. Cu 12 zile înainte mi-au dat drumul, au zis condiţionat.

Am fost amânat de patru ori, nejustificat. Am participat acolo la activităţile culturale, dar mi-au scris acolo timp insuficient pentru reeducare.

În legătură cu Lazăr, nu ştiam cine e şi nici nu am fost curios să aflu. Când am văzut că au prezentat lista cu foştii deţinuţi politici, m-au sunat colegii şi mi-au spus te-am văzut pe listă. Atunci m-am uitat pe documente. Mă interesa doar să fiu liber, numai că acest om lipsit de cultul umanităţii, neavând posibilitatea să stau de vorbă, că aveam copii, nevastă, acest om a tras acolo şi am făcut încă 4 ani de zile lipsit de libertate.

Iar pe 11 septembrie, împreună cu încă 6 deţinuţi politici am făcut la Viena conferinţa pentru cooperare şi securitate şi am reuşit să trimit într-adevăr prin Ambasada americană, atunci am trimis la corpul diplomatic de la Viena, Securitatea a luat foc şi cinci dintre noi au fost trimişi în America. Aici am rămas doar noi, eu şi Radu Filipescu”, a declarat, la Palatul Cotroceni, Marin Iancu.