Iohannis le-a transmis membrilor noului Cabinet să înceteze „ţopăiala guvernamentală”

Miniștrii Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dăncilă au depus jurământul, luni seară, la Palatul Cotroceni. Unii dintre ei sunt la a treia ceremonie de acest fel din ultimele 14 luni.

După ce la nominalizarea Vioricăi Dăncilă a spus că dă o nouă şansă PSD, preşedintele Klaus Iohannis a transmis, la ceremonia de depunere a jurământului noilor miniştri, un mesaj extrem de dur la adresa PSD-ALDE, susţinând că trebuie să înceteze cu „ţopăiala guvernamentală” şi să ţină cont de semnalul românilor care au ieşit în stradă în semn de protest faţă de modificarea Legilor justiţiei, notează Mediafax.

„La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, după un dublu eşec cu guvernele anterioare. În mod sigur, nu aceasta este performanţa pe care o aşteptau românii. Sper că, odată cu învestirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentară, să înceteze şi această ţopăială guvernamentală, care a dus anul trecut la degradarea climatului social şi la o stare de spirit care nu poate fi benefică dezvoltării unei societăţi.

După alegerile parlamentare din 2016, nu am avut parte nici de coerenţă la nivelul politicilor publice, nici de garanţia că valorile şi preocuparea faţă de cetăţean sunt cele care stau la baza actului de guvernare. Dimpotrivă, este o discrepanţă majoră între promisiunile cu care partidele coaliţiei majoritare au venit în faţa românilor şi situaţia în care ne aflăm, cu două guverne eşuate şi cu degringoladă accentuată la nivelul tuturor sistemelor publice”, a spus Iohannis.

Preşedintele a avertizat că nu există până acum progrese notabile nici în sănătate, nici în educaţie, iar în cazul infrastructurii marile proiecte „impresionează prin absenţă”. Şeful statului s-a referit în special la Legile justiţiei.

„În justiţie schimbarea legislaţiei a fost forţată, ignorând argumentele întregului sistem judiciar, dar şi numeroasele critici venite inclusiv de la partenerii noştri externi. Există o linie roşie pe care guvernanţii şi decidenţii majorităţii nu au voie să o depăşească. Afectarea independenţei justiţiei este de neacceptat! Coaliţia aflată la putere nu trebuie să ignore semnalul transmis de sute de mii de români, care de un an de zile continuă să susţină în stradă statul de drept”, a adăugat acesta.

Iohannis a avut critici pe linie la adresa coaliţiei de guvernare şi a adus în discuţie şi domeniul fiscal, acolo unde schimbările au bulversat atât populaţia, cât şi mediul de afaceri şi că, în loc ca lucrurile să fie simplificate, s-a ajuns la probleme care pot aduce instabilitate financiară şi dezechilibre economice majore. „În locul promisiunilor de creştere a salariilor, mulţi angajaţi reclamă astăzi că, de fapt, salariile lor vor scădea”.

„Vă începeţi, iată, mandatul sub auspicii dintre cele mai nefavorabile. Aveţi o misiune dificilă, va trebui să convingeţi, plecând cu un capital de încredere redus, generat în primul rând de erorile politice şi administrative făcute de precedentele două cabinete. Preluaţi, aşadar, din start şi factura eşecului celor două guverne anterioare, propuse tot de această majoritate, şi aveţi, cu atât mai mult, obligaţia să depuneţi toate eforturile pentru ca lucrurile să revină pe făgaşul normal”, a mai atras atenţia Iohannis.