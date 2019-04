Iohannis, atac la ministrul Sănătăţii. Pintea: Preşedintele nu cunoaşte realitatea din Sănătate

Pe 7 aprilie, de Ziua Mondiale a Sănătăţii, preşedintele Klaus Iohannis a premiat mai multe instituţii din domeniul medical în semn de „apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical”. Şeful statului a folosit şi această ocazie pentru a ataca Guvernul şi Partidul Social Democrat.

Nici ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea n-a scăpat de atacurile preşedintelui Iohannis. În replică, ministrul Sorina Pintea a declarat că şeful statului nu cunoaşte realitatea din sănătate.

Vă prerzentăm discursul preşedintelui Klaus Iohannis: „Mă bucur să vă înmânez distincţiile acordate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, o zi care merită sărbătorită, dar care a fost transformată de decidenţii guvernamentali într-un spectacol îndoielnic, cu pedepse şi controale demonstrative.

Eu cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România, am fost pacient în spitale publice din ţară şi ştiu cu ce se confruntă medicii şi asistentele medicale, cercetătorii şi tot personalul din acest sistem.

Am vizitat spitale publice şi private şi centre de cercetare medicală şi am văzut oameni care, lucrând în condiţii precare, încearcă să-şi facă bine meseria, în ciuda piedicilor cu care se confruntă. Aceştia sunt oamenii către care îmi îndrept aprecierea şi recunoştinţa, indiferent unde lucrează.

Dumneavoastră, cei prezenţi astăzi aici, reprezentaţi spitale şi institute medicale cu tradiţie, cu vechime de peste 50 de ani, al căror atribut comun îl constituie perseverenţa de a salva pacienţii, în ciuda dificultăţilor cu care se confruntă sistemul sanitar în România.

Din păcate, actuala guvernare PSD este un eşec de la un capăt la altul. PSD a promis românilor nu mai puţin de 8 spitale regionale şi un spital republican.

A promis, de asemenea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea spitalelor existente. Sunt angajamente scrise negru pe alb în programul de guvernare, asumat şi votat în Parlament.

Ce s-a întâmplat cu ele? Simplu, ca şi în economie, educaţie, infrastructură, şi de promisiunile în domeniul sănătăţii s-a ales praful.

Agenda publică este acaparată de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certaţi cu justiţia, timp în care cetăţenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenţei guvernanţilor.

Este revoltător că ministrul Sănătăţii a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară.

Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale?

În ciuda scandalurilor zilnice prin care se încearcă să se obţină capital de imagine pentru Guvern, cei mai mulţi medici şi asistente medicale sunt şi rămân profesionişti, şi încă de cea mai bună calitate.

Ce fac guvernanţii ca să îi ajute? Mai nimic, în afara unor excese de autoritate prin care încearcă să acopere lipsa de acţiuni concrete menite să sprijine domeniul sănătăţii.

Nici în domeniul resurselor umane din sănătate obiectivele asumate de guvernanţi nu au fost îndeplinite, în pofida promisiunilor din perioada electorală.

Rezidenţiatul nu a fost reformat, aşa cum s-a promis, iar în momentul de faţă nu există o planificare reală a necesarului de angajaţi în sănătate.

Concret, numărul de locuri şi posturi nu este corelat cu numărul de absolvenţi de medicină şi nici cu necesarul de resurse umane, per ansamblu şi pe specialităţi.

În ţara noastră sunt educaţi foarte mulţi tineri medici, dar ne confruntăm în continuare cu dezechilibre pe specialităţi, cu dezechilibre în distribuţia medicilor în urban-rural, dar şi între judeţe ori regiuni, iar exodul nu a fost stopat.

Pesediştii guvernează încercând permanent să găsească ţapi ispăşitori pentru propriile eşecuri. Nu mai pot păcăli însă pe nimeni, în sănătate cu atât mai puţin.

Dacă şi-ar fi propus în mod real să construiască sau să reabiliteze spitale în România, Guvernul nu ar fi trebuit decât să acceseze banii europeni. Avem la dispoziţie fonduri pe care PSD pur şi simplu nu vrea să le folosească.

Viitorul în medicină înseamnă inovare, digitalizare, sustenabilitate, asigurarea acoperirii universale cu servicii de sănătate.

Un act medical de calitate nu poate exista fără un corp medical dedicat, devotat şi responsabil. În acelaşi timp, un act medical de calitate nu poate exista în absenţa unor spitale curate, care să nu ducă lipsă de aparatură medicală sau de medicamente sau de consumabile.

Avem nevoie de mai multe exemple precum cele oferite de dumneavoastră, cei prezenţi aici, care vă desfăşuraţi activitatea cu maximă responsabilitate în ciuda condiţiilor de muncă mai mult decât dificile!

Prin înaltele distincţii ale statului român pe care vi le ofer astăzi, vă transmit toată aprecierea mea pentru dăruirea cu care aveţi grijă de sănătatea noastră, a tuturor, şi pentru valorile pe care le promovaţi în rândul tinerei generaţii de profesionişti din domeniul sănătăţii!”

|n replică, ministrul Sorina Pintea a declarat că şeful statului îşi face campanie în spitale, că acesta nu cunoaşte realitatea din sănătate şi că ar trebui să fie mai atent la consilieri.

„Eu am spus că ar trebuie să îşi aleagă cu atenţie consilierii în sănătate. Spune că ştie cu ce se confruntă sistemul de sănătate ca fost pacient, ca fost, ca a vizitat spitale, dar spunea că sistemul are dificultăţi. Sunt surprinsă, a aflat abia acum despre dificultăţile cu care se confruntă sistemul? Spune că fac o campanie revoltătoare de imagine. Să ştiţi că oamenii nu sunt revoltaţi, când alţii, e adevărat, de altă culoare politică făceau acelaşi lucru, preşedintele i-a apreciat. Observ că are alte unităţi de măsură în domeniul sănătăţii. Pe de altă parte, nu avem nevoie de ajutorul preşedintelui, ne descurcăm foarte bine cu programul de guvernare. Cred că ştie că s-au majorat salariile pentru că e un lucru evident, de la 1 martie, este clar. Cred că ştie că bugetul pentru investiţii al Ministerului Sănătăţii a crescut cu 84%. De altfel eu sunt în Braşov astăzi împreună cu cei de la spitalul Judeţean să discutăm despre o investiţie care a demarat în 8 aprilie, lansată de guvernul României. Deci cred că ştie, dar eu l-aş ruga frumos să nu ne încurce, adică dacă acum a observat că sistemul are dificultăţi e bine”, a declarat Sorina Pintea.

Aceasta a adăugat că nu înţelege care sunt criteriile pe care şeful statului le-a folosi pentru a premia spitale. „În primul rând nu înţeleg care sunt criteriile pe care domnul preşedinte le-a folosit pentru a premia spitalele, ar trebui să fie un pic mai atent la consilieri, pentru că văd că nu cunoaşte realitatea”, a declarat Pintea, răspunzând unei întrebări privind demersul şefului statului de a decora spitalul din Constanţa.

Astăzi, preşedintele Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Mare Ofiţer Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca; Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Comandor Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău; Ordinul „Meritul Sanitar’ în grad de Cavaler Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Institutului Clinic Fundeni Bucureşti, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa şi Spitalului Municipal Orşova.