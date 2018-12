Iohannis a respins propunerile PSD pentru Guvern şi Armată

Ministerele Dezvoltării şi Transporturilor rămân fără titulari, şeful Marelui Stat Major continuă în post

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că CSAT nu a aprobat propunerea ministrului Apărării pentru şeful Armatei, situaţie care a fost generată de incompetenţa PSD. Preşedintele a anunţat că a semnat decretul de prelungire a mandatului de şef al Statului Major General al Armatei pentru generalul Nicolae Ciucă.

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a declarat, într-o intervenţie telefonică la Digi24, că preşedintele Klaus Iohannis i-a spus că propunerea pentru postul de şef al Statului Major al Armatei este nelegală, însă nu şi de ce. Leş a mai declarat că nu ştie care a fost argumentul legal pentru prelungirea mandatului generalului Ciucă, atât timp cât legea spune că aceasta se face la propunerea ministrului Apărării, cu avizul premierului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul şedinţei de Guvern, că decretul semnat de către preşedintele Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului şefului Statului Major al Armatei este nelegal şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.

Nu există propunere pentru şeful Statului Major

Preşedintele a subliniat că, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcţia de şef al Statului Major al Armatei, deci nu există o propunere pentru şeful Armatei, mandatul generalului Nicolae Ciucă încheindu-se pe 31 decembrie.

”România nu poate să rămână fără şef al Armatei. Această situaţie generată de incompetenţa PSD trebuie rezolvată. După şedinţa CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia şi am semnat şi trimis spre publicare decretul prin care se prelungeşte mandatul de şef al Armatei pentru generalul Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase, şi bine ar fi fost ca această chestiune să-şi fi găsit mai repede soluţionarea, dar în continuare cred că Armata României trebuie să ştie cine o conduce şi cum o conduce”, a anunţat preşedintele.

Iohannis nu acceptă noii miniştri

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că preşedintele Klaus Iohannis i-a comunicat, fără nicio explicaţie, că nu va da curs propunerilor de numire a noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională, dând dovadă că doreşte blocarea activităţii Guvernului.

”Preşedintele a confirmat astăzi încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu este în stare să-şi exercite rolul constituţional de mediator. Fiecare ieşire publică a dlui preşedinte are puternice accente politice, singura preocupare fiind aceea de a ataca PSD”, a afirmat Dăncilă.

Ea a precizat că i-a solicitat preşedintelui Iohannis o discuţie în privinţa numirii celor doi miniştri ai Transporturilor şi ai Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

”Era firesc să avem o decizie în acest sens de îndată ce Curtea Constituţională a arătat că trebuie să avem această decizie de îndată. Preşedintele mi-a comunicat faptul că nu va da curs celor două propuneri pe care i le-am înaintat, fără nicio explicaţie, dând dovadă că doreşte de fapt blocarea activităţii Guvernului. Peste numai câteva zile vom prelua preşedinţia Consiliului UE, cu o situaţie de blocaj la două ministere importante, cu o situaţie de blocaj în ceea ce priveşte preluarea dosarelor aflate pe agenda UE şi cu o situaţie care nu este favorabilă imaginii României în acest sens”, a subliniat Viorica Dăncilă.

În 19 decembrie, Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională Guvern – preşedinte şi a decis că şeful statului urmează să emită de îndată decretele de constatare a vacantării celor două funcţii.