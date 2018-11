Începe noul sezon de sărituri cu schiurile! Sportivii prezenţi la Wisla

Unul dintre cele mai îndrăgite sporturi de iarnă din ţara noastră se află în faţa unui nou start de sezon.



De vineri şi până duminică avem prima deplasare la sărituri cu schiurile. Icarii moderni se vor întrece la Wisla în Polonia pe trambulina cu punctul de construcţie la 120 metri. Dimensiunea este de 134 metri, iar recordul l-a stabilit austriacul Stefan Kraft pe 8 ianuarie 2013 când a sărit 139 metri.

Vineri avem calificările de la ora 19:00, sâmbătă etapa pe naţiuni de la 17:00, iar duminică etapa individuală de la 16:00. Totul se va vedea în direct pe Eurosport 1.

Printre favoriţii noului sezon se află campionul en-titre, Kamil Stoch (Polonia), Richard Freitag (Germania), Daniel Andre Tande (Norvegia), Stefan Kraft (Austria). Sigur, la ski jumping apar deseori surprize.

Sezonul 2018-2019 cuprinde 33 de etape pe 18 trambuline. Mai adăugăm şi Campionatele Mondiale de Schi Nordic de la Seefeld (Austria) din perioada 19-3 martie. Turneul celor 4 trambuline se va disputa în 30 decembrie, 1, 4 şi 6 ianuarie pe tradiţionalele trambuline din Austria şi Germania.

Sezonul se va încheia pe 24 martie, pe celebra trambulină din Planica (Slovenia).

Sportivii prezenţi la Wisla:

1 KANTYKA Przemyslaw (POL)

2 STEKALA Andrzej (POL)

3 WASEK Pawel (POL)

4 MURANKA Klemens (POL)

5 ZNISZCZOL Aleksander (POL)

6 MOGEL Zak (SLO)

7 DEVYATKIN Nikita (KAZ)

8 HLAVA Lukas (CZE)

9 TURSUNZHANOV Nurshat (KAZ)

10 LANISEK Anze (SLO)

11 MAATTA Jarkko (FIN)

12 NAZAROV Mikhail (RUS)

13 TKACHENKO Sergey (KAZ)

14 POLASEK Viktor (CZE)

15 MUMINOV Sabirzhan (KAZ)

16 ALAMOMMO Andreas (FIN)

17 PILCH Tomasz (POL)

18 COLLOREDO Sebastian (ITA)

19 VASSILIEV Dmitriy (RUS)

20 NAKAMURA Naoki (JPN)

21 SCHULER Andreas (SUI)

22 NOUSIAINEN Eetu (FIN)

23 KLIMOV Evgeniy (RUS)

24 ITO Daiki (JPN)

25 INSAM Alex (ITA)

26 SIEGEL David (GER)

27 KOUDELKA Roman (CZE)

28 PEIER Killian (SUI)

29 AALTO Antti (FIN)

30 PAVLOVCIC Bor (SLO)

31 NAGLIC Tomaz (SLO)

32 ZOGRAFSKI Vladimir (BUL)

33 KOZISEK Cestmir (CZE)

34 BOYD-CLOWES Mackenzie (CAN)

35 ASCHENWALD Philipp (AUT)

36 KORNILOV Denis (RUS)

37 BICKNER Kevin (USA)

38 DESCHWANDEN Gregor (SUI)

39 WOLNY Jakub (POL)

40 SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

41 ZAJC Timi (SLO)

42 TAKEUCHI Taku (JPN)

43 PASCHKE Pius (GER)

44 AIGNER Clemens (AUT)

45 HUBER Daniel (AUT)

46 FETTNER Manuel (AUT)

47 KASAI Noriaki (JPN)

48 KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

49 HAYBOECK Michael (AUT)

50 SEMENIC Anze (SLO)

51 KOT Maciej (POL)

52 GRANERUD Halvor Egner (NOR)

53 AMMANN Simon (SUI)

54 LEYHE Stephan (GER)

55 DAMJAN Jernej (SLO)

56 ZYLA Piotr (POL)

57 GEIGER Karl (GER)

58 HULA Stefan (POL)

59 FANNEMEL Anders (NOR)

60 KOBAYASHI Junshiro (JPN)

61 EISENBICHLER Markus (GER)

62 KUBACKI Dawid (POL)

63 STJERNEN Andreas (NOR)

64 FORFANG Johann Andre (NOR)

65 WELLINGER Andreas (GER)

66 JOHANSSON Robert (NOR)

67 KRAFT Stefan (AUT)

68 TANDE Daniel Andre (NOR)

69 FREITAG Richard (GER)

70 STOCH Kamil (POL)