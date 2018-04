Încep sferturile Ligii Campionilor!

Manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor este programată să se dispute marți și miercuri. Ne așteaptă meciuri foarte interesante și toate vor lua startul de la ora 21:45.



Program și televizări:

Marți, 3 aprilie: Juventus – Real Madrid (Pro TV, Telekom Sport 1), Sevilla – Bayern (Telekom Sport 2, Look TV);

Miercuri, 4 aprilie: Barcelona – AS Roma (Telekom Sport 1, Look Plus), Liverpool – Manchester City (Telekom Sport 2, Look TV).