În redacțiile Informația TV și Informația Zilei au poposit primii colindători

An de an, înainte de Crăciun, sute de colindători aduc în redacția cotidianului Informația Zilei vestea Nașterii Pruncului Isus. Luni, 18 decembrie 2017, în redacția noastră au poposit primii colindători. Este vorba despre o clasă de elevi de la Școala Gimnazială “Avram Iancu” Satu Mare și corul “Urmașii lui Lucaciu” din Apa.

Redactorii cotidianului i-au așteptat pe colindători cu nerăbdare și i-au ascultat cu mare bucurie vestind Nașterea Pruncului Iisus.

Primii care ne-au colindat și ne-au făcut urări în acest an, au fost cei 26 de copii din clasa a II-a B de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu„ din Satu Mare. Ei au fost însoțiți de doamna lor învățătoare, Margareta Sucitu, și nu se află la prima vizită la noi.

“Sunteți o echipă deosebită și deja ne-am făcut un obicei din a vă colinda. Am fost aici și în urmă cu doi ani, când eram mai micuți, anul trecut am lipsit fiindcă am făcut serbare și nu am umblat cu colinda, și poate vom veni și anul următor„ este de părere Margareta Sucitu.

Membrii corului “Urma;ii lui Lucaciu” au colindat în straie populare

Apoi i-am primit cu mare drag pe membrii corului ”Urmașii lui Lucaciu” din Apa care s-a format în anul 2014 la inițiativa profesorului de religie și muzică care predă la Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” din localitate, Tarța Felix. Corul este alcătuit din 16 fete și 2 băieți, cu toții elevi la școala din Apa. Colindătorii au fost îmbrăcați în port popular și ne-au cântat frumoase colinde tradiționale. Fetele au fost acompaniate la orgă și saxofon de cei doi băieți. Alături de aceștia a fost și Apan Ioana prof. de geografie la Școala Gimnazială din Apa.

În semn de mulțumire pentru urările făcute, fiecare colindător a primit câte o punguță cu dulciuri și invitația de a reveni în redacția noastră și cu alte ocazii. Nu în ultimul rând le-am urat și noi sărbători fericite și un An Nou mai bun.