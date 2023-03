În 6 mai, Oscarurile în folclorul mondial se vor decerna la Satu Mare

În perioada 23- 26 martie 2023, în Nowy Sącz (Polonia), a avut loc şedinţa Biroului Executiv a Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.). Din România au participat Dorel Cosma- preşedintele Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.), Pahone Pop – trezorierul Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.) şi Robert Laszlo – prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale de Folclor din România (managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare).

Au participat membrii din 10 ţări: România, Italia, Franţa, Serbia, Polonia, Vietnam, Israel, Polonia, Ucraina, Cipru.

În şedinţa organizatorică a Biroului Executiv s-au discutat câteva aspecte în vederea organizării galei de premiere, I.G.F. Gold Star (Ex. Oscar în Folclor), şi de asemenea câteva probleme legate de desfăşurarea următoarelor manifestări cu caracter internaţional. Nu în ultimul rând, preşedintele Uniunii Mondiale de Folclor, prof. dr. Dorel Cosma a ţinut să îi felicite din nou pe toţi cei care lucrează în folosul promovării culturii şi folclorului autentic.

În cadrul întâlnirii, delegaţii şi-au prezentat un scurt bilanţ al activităţii întreprinse în anul 2022, precum şi obiectivele pentru anul 2023. La rândul său, prim- vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale de Folclor din România – Robert Laszlo a prezentat principalele festivaluri folclorice din judeţul Satu Mare, şi a lansat invitaţia membrilor Uniunii Mondiale de Folclor ca următoarea şedinţă să se desfăşoare în Satu Mare, la începutul lunii mai 2022. Astfel sâmbătă, 6 mai 2023, în avanpremierea festivalului folcloric „Sâmbra Oilor”, se vor decerna la Satu Mare, premiile IGF Gold Stars (Oscaruri în folclor).

Începând cu anul 2008, I.G.F. organizează poate unul dintre cele mai aşteptate evenimente culturale festive, premiile I.G.F. Gold Star (ex. “Oscar” în Folclor). Această manifestare se organizează în fiecare an în ţări diferite. Anul acesta, Biroul Executiv I.G.F. a hotărât ca manifestarea să aibă loc în Satu Mare, România.

Din 2011 şi până în prezent, preşedintele Asociaţiei române este şi preşedintele Uniunii Mondiale de Folclor I.G.F. cu sediul la Voiron (Franţa) şi San Giovanni Rotondo (Italia).

În urmă cu patru ani, în conducerea Asociaţiei Naţionale de folclor din România a fost ales şi Robert Laszlo, ocupând funcţia de prim-vicepreşedinte.

Ca semn al respectului pentru munca desfăşurată, Biroul Executiv al Asociaţiei Naţionale de Folclor din România a decis mutarea sediului la Satu Mare unde prim vice-preşedintele Robert Laszlo are atribuţii sporite inclusiv în raporturile cu Uniunea Mondială de Folclor I.G.F.