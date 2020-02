Împrumutat de FCSB la Mol Vidi, Nedelcu va fi coleg cu sătmăreanul Adi Rus

Conducerea FCSB-lui a anunţat că mijlocaşul Dragoş Nedelcu va pleca în câteva zile la echipa MOL Vidi Fehervar, o echipă care evoluează în prima ligă din Ungaria.

Nedelcu va pleca sub formă de împrumut, pentru un an, iar patronul echipei bucureștene a declarat că FCSB va încasa 500.000 de euro. Dacă ungurii de la Mol Vidi vor activa clauza de cumpărare, atunci vor echita 1,5 milioane de euro. Nedelcu a venit la FCSB în anul 2017, de la FC Viitorul, pentru suma de 2 milioane de euro. În vârstă de 23 de ani (născut pe 16 martie 1997), Nedelcu a jucat până acum la 2 echipe importante din România, FC Viitorul (69 de meciuri) și FCSB (51 de meciuri) și are 2 selecții la prima echipă a României.

El va fi coleg de echipă la Mol Vidi cu sătmăreanul Adrian Rus, cel care a semnat cu formația maghiară în vara anului trecut.