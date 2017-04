Impozitul pe gospodărie, un nou motiv de scandal

Guvernul lui Sorin Grindeanu a creeat un nou scandal prin una dintre ultimele măsuri propuse. Impozitul pe gospodărie a stârnit extrem de multe controverse chiar dacă acesta e la stadiu de proiect deocamdată.

Impozitul pe venit ar urma să fie aplicat, de anul următor, în funcţie de un venit anual global pe gospodărie, însă o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcţie de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum şi la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă şi maşină (RCA), abonament la sală de fitness şi dans, bilete la cinema, cărţi, medicamente sau susţinerea unor entităţi nonprofit, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal aflat în discuţie şi obţinut de Profit.ro.

De asemenea, gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi, în anumite condiţii, sprijin financiar din partea statului, anunţă profit.ro. O gospodărie formată dintr-o singură persoană va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, bani la care statul nu va aplica impozit pe venit. Totodată, va avea dreptul la deduceri cumulând într-un an 2.000 de lei (în cazul în care plafonul neimpozabil lunar nu variază). Din venitul total obţinut de acea persoană într-un an se scad în primă fază cei 24.000 de lei, după care se scad şi deducerile până la un maxim de 2.000 de lei pe an, iar la ce rămâne statul ar urma să aplice un impozit de 10%.

Venitul anual global (Vag) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepţia veniturilor neimpozabile şi a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite. Venitul global va fi neimpozabil până la un anumit plafon (Pn), care depinde de numărul de persoane membre ale gospodăriei care va achita impozit. Astfel, fiecare familie va primi un punctaj în funcţie de numărul de persoane membre în gospodărie. Punctajul (P) gospodăriei va fi egal cu numărul de membri plus un punct.

Conform sursei citate, deducerile acordate vor viza: contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal; primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, fonduri de pensii facultative.