Gyenes se apropie de top 50

În clasamentul oficial al etapei a doua de marţi, sătmăreanul Emanuel Gyenes apare pe locul 64 cu timpul 4ore 47 minute 14 secunde, la 1oră 23minute 17secunde de învingătorul austriac Matthias Walkner. Prin evoluţia sa a urcat cinci poziţii în clasamentul general de la Raliul Dakar până pe locul 63. În clasamentul clasei Malle Moto, Gyenes a coborât două poziţii până pe locul 6. Menţionăm că la Malle Moto sunt înscrişi 31 de piloţi.



„Am avut probă specială destul de lungă, de 342 kilometri. Am mers aproape şase ore, am avut multe dune, dar mi-a plăcut ziua de azi deşi a fost cam grea. Înainte de probă am luat o pastilă pentru durere, nu prea am dormit noaptea, am zis să încerc o pastilă. Şi-a făcut efectul, m-am simţit bine pe probă. Chiar la început am avut nişte dureri minore, dar care au trecut după ce m-am încălzit. Au fost dune faine, ne-am putut întrece cu alţi concurenţi şi nu am făcut nicio greşeală de navigaţie. Am avut porţiuni în care a trebuit să merg mai încet, cu foarte multe upsuri. Acolo mi-am simţit mâna, dar în rest, în dune nu cred că am pierdut foarte mult timp”, a declarat numărul 32 de la Dakar.

În etapa a treia de miercuri s-a mers de la San Juan de Marcona către Arequipa, proba specială fiind de 331 kilometri. S-a concurat în dune situate la peste 2.000 de metri altitudine. Într-un clasament provizoriu, Gyenes a încheiat proba pe locul 51 cu timpul 5ore 53minute 39secunde la 1oră 45minute 57secunde de învingătorul francez Xavier De Soultrait. La general, tot provizoriu, Gyenes a făcut un salt de 11 locuri şi a ajuns până pe locul 52. Dar vom reveni cu rezultatele oficiale.

Mani Gyenes merge joi în etapa cu numărul patru care măsoară 511 kilometri, din care 351 proba specială. Se merge de la Arequipa până la Moquegua. Este penultima etapă înainte de ziua de odihnă.

Dar iată programul rămas de la clasa moto:

• 10 ianuarie: E4, Arequipa – Moquegua (351 km proba specială, 511 total)

• 11 ianuarie: E5, Moquegua – Arequipa (345, 776)

12 ianuarie – zi de odihnă

• 13 ianuarie: E6, Arequipa – San Juan de Marcona (317, 838)

• 14 ianuarie: E7, San Juan de Marcona – San Juan de Marcona (323, 387)

• 15 ianuarie: E8, San Juan de Marcona – Pisco (360, 575)

• 16 ianuarie: E9, Pisco – Pisco (313, 409)

• 17 ianuarie: E10, Pisco – Lima (112, 359)