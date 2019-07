Gyenes începe cel mai dur raliu hard-enduro din lume

Este singurul pilot care a participat la toate ediţiile RBR

Cel mai dificil raliu hard-enduro din lume este programat să se dispute în perioada 30 iulie – 3 august. Este vorba despre cea de-a 16-a ediţie de Red Bull Romanics. La Sibiu va lua startul şi sătmăreanul Emanuel Gyenes, de la Autonet Motorcycle Team. Este singurul rider care a terminat toate cele 15 ediţii de până acum şi un lucru este sigur, va lua startul şi la cea de-a 16-a ediţie. Sperăm şi că va reuşi să prindă podiumul la clasa la care s-a înscris.

Şi de această dată vor veni sute de piloţi din toate colţurile lumii. Organizatorii spun că s-au înscris rideri din 50 de ţări la cele patru clase: Gold (traseul cel mai dificil), Silver, Bronze şi Iron. În ceea ce îl priveşete pe Mani Gyenes, acesta a decis să se înscrie la clasa Silver.

”Este greu de crezut, dar acesta este cel de-al 16-lea Red Bull Romaniacs al meu. În fiecare an, mă bucur să văd că riderii din atâtea ţări vin în România şi poţi simţi cât de mult a evoluat această cursă şi cât de cunoscută a devenit. Mi-am rupt humerusul drept în noiembrie anul trecut, chiar înainte de Raliul Dakar, şi acum sunt ok, dar încă nu sunt în formă pentru clasa Gold, aşa că am decis să concurez la Silver şi să lupt din nou pentru podium, sperând să obţin cel de al 5-lea podium Red Bull Romaniacs”, a declarat Emanuel Gyenes.

Raliul va debuta azi, 30 iulie, cu prologul din centrul Sibiului, fiind vorba despre un traseu format din 12 secţiuni în care sunt incluse elemente precum pietre, buşteni, pneuri, şină ferată, maşini, iar în finala, care va debuta la ora 17:00, vor concura primii 35 de rideri din calificările claselor Bronze, Silver şi Gold.

„Pe lângă rolul de a face show pentru fani şi de a le arăta peste ce provocări vor trebui să treacă concurenţii în cele patru zile de off-road, prologul are şi scopul de a stabili ordinea de start pentru prima zi de off-road. Pe 31 iulie, începe aventura în lupta cu sine şi cu traseele extreme, în prima zi de off-road rulându-se pe Valea Oltului, urmează apoi Munţii Cindrel în ziua a doua, în a treia se va porni de pe Valea Oltului se va trece prin Voineasa pentru ca mai apoi să se coboare în Răşinari. Ultima zi este una cu trasee apropiate de Sibiu şi celebrul finiş de pe dealul Guşteriţei, unde riderii au de parcurs o urcare aproape verticală. Iarăşi se va sta în medie între 6 şi 8 ore în şa, iar concurenţii de la clasa Gold, cel mai dificil traseu din raliu, se vor trezi cel mai târziu la 4.30 dimineaţa.

Culmi abrupte, poteci cu piatră, urcări lungi, coborâri pe care cu greu le poţi parcurge la picior, cărări înguste toate fac parte din ingredientele unei zile de off-road”, transmit organizatorii.