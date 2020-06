Gyenes a suferit o fractură la piciorul drept

Legendă a Dakar-ului, sătmăreanul Emanuel Gyenes anunţă că a suferit zilele trecute o fractură la piciorul drept şi se află în perioada de recuperare.

“Din păcate, anul acesta sunt nevoit să absentez de la Red Bull Romaniacs. Am luat startul la toate cele 16 ediţii organizate până în acest an şi am reuşit să le termin pe toate. Rămân singurul rider din lume cu acest record şi sper să cresc numărul de finişuri în ediţia din 2021”, este mesajul riderului sătmărean.

RBR, raliul din jurul Sibiului, va avea loc în perioada 21-25 iulie.