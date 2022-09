Guvernul a aprobat ordonanţa privind plafonarea şi compensarea preţurilor la energie

Guvernul a redus cu 15% plafonul până la care preţul energiei va fi compensat. Acesta scade de la 300 kwh la 255 kwh.

Ordonanţa privind plafonarea şi compesarea preţurilor din energie a fost aprobată în şedinţa de guvern de joi. Asta după ce pe parcursul zilei, şedinţa Executivului a fost am]nată de două ori.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că şedinţa a întârziat din cauza procedurilor tehnice de avizare, de unde rezultă că ordonanţa a fost redactată în ultimul moment.

“Deşi am întârziat aproximativ trei ore şedinţa de guvern, doresc să menţionez că această întârziere este din cauza procedurilor tehnice de avizare. A trebuit să avem îndeplinite toate procedurile, pe parcursul de avizare, la fiecare minister care a avizat proiectul de ordonanţă de urgenţă şi am considerat că este important să avem toate elementele de conţinut clare, fără să fie nevoie să revenim pe ordonanţă,” a spus premierul în debutul şedinţei de joi. Potrivit OUG, plafonul p]nă la care guvernul acordă compensări pentru energia electrică scade de la 300 kwh /lună, la 255 kwh, premierul a declarat în debutul şedinţei că Executivul consolidează şi extinde măsurile de protecţie a po-pulaţiei. “Prin modificările pe care le vom aduce ordonanţei nu facem altceva decât să consolidăm şi să extindem măsurile de protecţie a populaţiei şi economiei de creşterile la preţul e-nergiei şi gazelor naturale. (…) Am extins şi perioada de valabilitate a acestei ordonanţe. Practic, am prelungit cu un an şi va fi valabilă până la data de 31 august 2023”, a adăugat şeful Executivului. Potrivit lui Ciucă 98% dintre gospodării vor beneficia de aceasta- “vor beneficia de această plafonare şi compensare la energie”.