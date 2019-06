Gropile de pe Podul Decebal au dispărut de la o zi la alta (Foto)

Sătmărenii care trecut în această dimineaţă Podul Decebal au observat că s-au făcut lucrări de la o zi la alta. Dacă spre finalul zilei de luni ”s-a inspectat” drumul, peste seară s-a decoperat şi s-au reparat cele mai mari gropi. Deocamdată nu toate.

Amintim că la şedinţa Consiliului Local de săptămână s-a vorbit despre situaţia Podului Decebal. În rândurile următoare reluăm ce am scris zilele trecute

”În altă ordine de idei, discuţiile au fost purtate şi în jurul Podului Decebal, întrucât city managerul oraşului, Maskulik Csaba a anunţat că primăria va chema în judecată firma care a executat lucrările. Acest lucru nu este o noutate, această decizie fiind luată de mai mult timp, dat fiind că starea carosabilului se degradează pe zi ce trece. Chiar şi ploile însemnate din ultima perioadă au dus la apariţia unor cratere foarte mari pe Podul Decebal, care ar putea avaria uşor orice maşină.

”Contractul va fi reziliat din data de 3 iunie. Am invitat firma să participe la recepţia lucrărilor de până acum, şi am atras atenţia asupra degradărilor şi am solicitat remedierea gropilor apărute. În data de 3 va avea loc recepţia, la care am invitat şi un specialist de la Drumuri Naţionale. Imediat după ce se va termina şi vom semna acel act de recepţie parţială a lucrărilor vom începe intervenţia şi vom repara ce e acolo, şi totodată ne vom îndrepta cu aceste daune către firma executantă”, a subliniat Maskulik.”