Florin Gardoș nu înțelege cum a putut să dispară o echipă precum Olimpia

Dar, aflat la Craiova, internaționalul român speră într-o reinventare a echipei fanion a județului

Așa cum se știe, ex-sătmăreanul Florin Gardoș, fost jucător la Olimpia și Someșul, a semnat zilele trecute cu Universitatea Craiova. Contactat telefonic, Florin Gardoș ne-a răspuns, ca întotdeauna, cu amabilitate la câteva întrebări.

Nu înainte de a-i saluta pe sătmăreni și a le transmite toate urările de bine, de prosperitate și sănătate. Vă redăm mai jos interviul cu internaționalul român.

Florine, de ce Craiova și nu o altă echipă?

Oferte am mai avut, discuții am mai purtat și cu alte echipe, mai mult din străinătate, unele chiar din Asia și SUA. Dar cei de la Craiova m-au dorit cel mai mult, au venit cu o ofertă concretă, convingătoare și drept urmare am semnat, până la finalul campionatului, cu Universitatea. La luarea deciziei a contat mult și faptul că am găsit la Craiova oameni serioși, că aici există un public superb, fierbinte și un stadion modern.

Are șanse Craiova la titlul de campioană?

Cred că avem șanse bune pentru a intra în posesia titlului de campioană.

Ți-ai încheiat socotelile cu Southampton?

Nu de tot, pentru că mai sunt legat Southampton până la 30 iunie când îmi expiră contractul.

Te vei întoarce la vreo echipă din Anglia?

Există și această variantă, dar sigur nu voi merge la Southampton.

Ai alte oferte?

Sigur, am mai multe variante. O să le studiez ceva mai târziu. Dar nu exclud posibilitatea prelungirii înțelegerii cu echipa din Craiova.

Echipa națională…

Mă gândesc și îmi doresc convocări la echipa națională. Pentru mine este o mândrie și o mare onoare să joc pentru România. Dar multe depind de starea de sănătate, de modul în care voi juca la Craiova etc.

Apropo de sănătate, cum stai cu genunchiul operat?

Nu genunchiul mi-a creat cele mai mari probleme în ultima vreme, ci coloana. Am avut dureri mari la coloană, probabil și din cauza repausului mai îndelungat.

Olimpia…

Cu acest cuvânt mi-ați provocat o suferință. Nu pot să înțeleg cum a putut să dispară în neant o echipă, un club precum Olimpia Satu Mare. Am mai vorbit cu prieteni, foști colegi și știu că totul s-a petrecut din neglijența, din rea voință sau din nepriceperea unora. În același timp nu pot să înțeleg de ce a fost lăsat clubul pe mâna unor străini. De ce a fost nevoie să aduci antrenori și atâția jucători străini de oraș cu care s-au cheltuit foarte mulți bani. Mi se pare aiurea ca să aduci jucători din alte părți când la Satu Mare a existat întotdeauna o pepinieră excelentă.

Păi nu mai avem acum nici pepinieră. Că și-au încetat existența și echipele de juniori.

Rușinos! Nu ai echipe de juniori, nu ai viitor. Una peste alta, este cât se poate de trist că la Satu Mare nu mai avem o echipă de fotbal competitivă. Dar, totuși, trebuie să sperăm că se va remedia situația, că Olimpia va fi reinventată și că vom mai avea fotbal de calitate la Satu Mare.

Când te vom mai vedea la Satu Mare ?

Nu știu exact. Am un program încărcat până la vară. Dar mai vorbesc familia, cu prietenii, foștii colegi de echipă. Oricum, cu sufletul sunt și voi fi întotdeauna aproape de Satu Mare, de sătmăreni.