Florin Fabian: A venit vremea să mă reîntorc la fotbalul de performanţă

Aşa cum se ştie, cum am mai scris, antrenorul sătmărean Florin Fabian (foto – dreapta) a semnat un contract cu ACSF Comuna Recea, echipă care activează în al doilea eşalon. În felul acesta Fabian revine în circuitul fotbalistic de performanţă după ce, în ultimii 9 ani, a fost antrenor coordonator la grupele de copii şi junior de la CS Primavera.

Contactat telefonic, Florin Fabian ne-a răspuns, cu amabilitate, la câteva întrebări. Nu înainte de a mulţumi pentru urările făcute de Informaţia Zilei, de a mulţumi numeroşilor prieteni, sau simple cunoştinţe, care au ţinut să i se adreseze în zilele din urmă.

– Ce te-a determinat să accepţi oferta celor de la Recea?

– Sunt de mai multă vreme în discuţii cu conducerea clubului din Recea. Consider că a venit vremea să mă reîntorc la fotbalul de performanţă, să accept noi provocări în cariera mea. Aveam nevoie de aşa ceva, de a lucra la un alt nivel. Asta nu înseamnă că nu am fost mulţumit, sau că nu am avut satisfacţii la CS Primavera. Dar acum a venit vremea să fac şi altceva.

– ACSF Recea, este o echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Apoi se spune că sunt şi ceva problem financiare la club. Nu crezi că te-ai înhămat la o treabă foarte grea?

– Sunt conştient de dificultatea îndeplinirii obiectivului. Dar dacă nu aş avea convingerea că echipa îşi poate menţine locul în Liga 2, nu aş fi acceptat propunerea. Apoi, să ştiţi că problemele legate de bani sunt rezolvate în mare parte, iar echipa are asigurată finanţarea pentru acest an. În plus, am la dispoziţie un lot bun, mai aştept 2-3 jucători de valoare, aşa că sunt convins că Recea va activa şi în sezonul viitor în Liga 2.

– În tur, în lot au fost şi câţiva jucători sătmăreni. Mai sunt la Recea?

– Pe Brata, Văsălie şi Micaş îi voi avea în continuare în lot, dar nu şi pe Romario Rus care plecat la o altă echipă.

– Vrând, nevrând, trebuie să abordăm şi situaţia fotbalului sătmărean. Eşti mulţumit de starea fotbalului din judeţul nostru?

– Cu tristeţe spun că fotbalul sătmărean a intrat într-un con prelungit de umbră, într-o zonă vecină cu anonimatul. Olimpia nu mai există! Avem o echipă de Liga 3, dar cred că este prea puţin pentru potenţialul disponibil la Satu Mare. Şi, din păcate, la capătul tunelului nu văd nicio luminiţă.

– Ne întoarcem la Recea. În prima etapă a returului, echipa ta juca împotriva Concordiei Chiajna…

– … împotriva echipei antrenată de fostul meu coleg de echipă, de bunul meu prieten, Claudiu Niculescu. Meci greu, dar obiectivul meu pentru acest meci, ca şi pentru celelalte, este vctoria.

– Noi îţi urăm succes şi îţi promitem că vom urmări cu atenţie activitatea ta de la Recea, evoluţia echipei maramureşene. Sper să ne oferi cât mai des prilejul de a scrie numai de bine despre actvitatea ta, a celorlalţi sătmăreni, de la ACS F Recea.

– Mulţumesc pentru urări. Să dea Dumnezeu ca dorinţa dumneavoastră să se împlinească.

Florin Fabian a jucat în cariera sa de fotbalist la Olimpia Satu Mare, Electroputere Craiova, Univ. Craiova, Extensiv Craiova, Poli Timişoara, UTA, Diósgyőr (Ungaria), Victoria Carei şi FC Baia Mare. Ca antrenor, Fabian a activat la Victoria Carei, Olimpia, FC Baia Mare şi Arieşul Turda.

Din 2012 şi până acum, a fost antrenor coordonator al Şcolii de Fotbal Primavera Satu Mare.