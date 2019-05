Firma de salubrizare îngreunează traficul

La redacţia ziarului nostru a sunat Florin G. pentru a ne semnala un lucru mai puţin plăcut din punctul lui de vedere.

“Sunt blocat în trafic pe Lucian Blaga din cauza maşinii de salubrizare care acum, când este mai mare traficul, la 17:30 după-masa, s-a gândit să colecteze deşeurile. I-aş ruga să găsească o altă oră pentru a nu îngreuna circulaţia. Nu este normal ce se întâmplă şi sper ca cineva să ia măsuri pentru a schimba ora colectării deşeurilor”.

Am luat legătura şi cu firma de salubrizare Florisal spunându-i despre nemulţumirea cititorului nostru, iar aceasta ne-a spus: “Este foarte greu să mulţumeşti pe toată lumea şi este foarte uşor să găseşti nod în papură. De pe strada Lucian Blaga nu am avut în ultima vreme nicio reclamaţie. Şi noi am păţit să fim pe o stradă în reparaţii şi din această cauză să fim nevoiţi să ne schimbăm traseul, ce trebuia să facem în acel moment? Să sunăm la dumneavoastră să facem reclamaţii? Rugăm participanţii la trafic să fie mai răbdători.”