Firea se delimitează din nou de perioada Dragnea a PSD

Primarul general al Capitalei spune că a fost “blocată” de propriii colegi din PSD în ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare a Bucureştiului, ea acuzând că Liviu Dragnea personal a impus miniştrilor Transporturilor să nu o ajute, ”pentru a nu creşte politic” şi pentru a nu pretinde să preia partidul sau să vrea să candideze la prezidenţiale.

Ea spune că nu exclude o candidatură independentă la Primărie şi anunţă că se va retrage din PSD dacă va constata că la şefia partidului vor ajunge oameni “preocupaţi de propriile proiecte, de ambiţia lor de mărire”.

“Îmi pare rău că îi supăr pe unii dintre colegii mei când repet de fiecare dată, dar este normal să spunem adevărul, nu trebuie să-i minţim pe oameni. Eu am fost blocată inclusiv de către colegii mei din PSD. Îmi pare rău că domnul Dragnea este unde este, dar dumnealui personal a impus miniştrilor Transporturilor să nu mă ajute, pentru a nu creşte politic şi pentru a nu pretinde să preiau partidul sau să doresc să candidez la prezidenţiale. S-a dovedit că eu nu am avut în intenţie nici să preiau partidul, nu am vrut să fac un astfel de joc meschin şi nu am vrut nici să candidez la prezidenţiale” a afirmat Gabriela Firea duminică.

Ea acuză că şi actualul guvern nu este deloc “prietenos” cu cetăţenii care locuiesc în Bucureşti şi aminteşte că Liviu Dragnea a fost “penalizat” la vot de către locuitorii capitalei.