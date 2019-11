Femeie ameninţată cu toporul la Certeze

Vineri seara, 1 noiembrie, am fost sunați la redacție de doamna Cardoș Monica din Certeze, speriată că a fost amenințată cu bătaia și toporul de un vecin în vârstă de 74 de ani.

„Sunt plecată la muncă în Franța de 22 de ani și vin mai rar pe acasă. Vineri am fost să văd un teren cu pomi fructiferi, moștenit de la străbunici. Nu mare mi-a fost mirarea când am văzut un vecin, Gheorghe C. în vârstă de 74 de ani, care împreună cu trei romi cărau mai multe lemne tăiate. Lemnele erau pe terenul lui, este adevărat, tăiate de câteva luni, dar mi s-au părut că sunt și o parte din pomii mei fructiferi, sădiți acum zeci de ani. L-am întrebat dacă el mi-a tăiat copacii și a început să vorbească urât, după care s-a dus la căruță și a luat un topor, amenințându-mă că mă taie. M-am speriat și am plecat direct la Poliție în Negrești, unde am depus o plângere. Sper ca oamenii legii să facă dreptate. Cât privește pomii mei care au dispărut de pe teren, sunt sigură că vecinul meu de mejdă i-a tăiat”, ne-a povestit Cardoș Monica.

IPJ Satu Mare a confirmat că a fost depusă o plângere la Poliția Negrești-Oaș, iar acum se fac cercetări.