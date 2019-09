Evenimentele zilei la Festivalul ‘George Enescu’

În cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’ are loc astăzi, 3 septembrie, o serie de evenimente. Primul concert are loc începând cu ora 17, la Ateneul Român, în cadrul seriei ‘Recitaluri şi Orchestre Camerale’. Orchestra Naţională a Radiodifuziunii Poloneze va prezenta, sub bagheta lui Lawrence Foster, piesa ‘Solstiţiu’ pentru orchestră de Adrian Pop, Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră de Frederic Chopin – cu Szymon Nehring solist – şi Concertul pentru orchestră de Witold Lutosławski. Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe frecvenţele Radio România Muzical şi Radio România Cultural. Comentează Monica Isăcescu.

De la ora 20, pe frecvenţele Radio România Muzical şi Radio România Cultural veţi putea asculta în transmisiune directă concertul susţinut de Orchestra Simfonică din Londra sub bagheta lui Gianandrea Noseda, pe scena Sălii Palatului. Programul începe cu Poemul simfonic ‘Vox Maris’ op 31 de George Enescu, solist fiind tenorul Cosmin Ifrim. Participă Corul Academic Radio, pregătit de Ciprian Ţuţu. Urmează piesa ‘The Hidden Place’ de Iain Bell, cu soprana Diana Damrau solistă. În partea secundă a evenimentului veţi putea asculta Patru Interludii şi Pasacaglia din opera ‘Peter Grimes’ de Benjamin Britten şi Scena finală din opera ‘Capriccio’ de Richard Strauss. Transmisiunea directă va fi prezentată de Corina Rădoi.

În cadrul seriei ‘Museicorum’, organizată de Muzeul Municipiului Bucureşti şi asociată cu Festivalul Internaţional ‘George Enescu’, are loc începând cu ora 19 un recital cameral susţinut de pianista Ioana Delioran şi de violonistul Mircea Lazăr. Programul este alcătuit din trei Sonate pentru vioară şi pian de Wolfgang Amadeus Mozart – KV 296, KV 379 şi KV 378.

La Colegiul Academic din Cluj se desfăşoară un concert simfonic în seria evenimentelor conexe Festivalului ‘Enescu’. Lera Auerbach va dirija Trio ‘Boulanger’, ansamblu format din violonista Brigit Erz, violoncelista Ilona Kindt şi pianista Karla Haltenwanger; alături de ansamblu, sub bagheta dirijoarei se va afla şi Orchestra Filarmonicii ‘Transilvania’. Dirijoarea serii a semnat şi lucrările din program – Serenadă pentru o mare melancolică şi ‘Visul lui Mozart. Concerto grosso nr. 5 după KV 299/279c şi KV 315 de W. A. Mozart’.

Pe scena Sălii Thalia a Filarmonicii din Sibiu are loc un recital cameral susţinut de Monte Piano Trio. Formaţia este alcătuită din violonistul Francesco Sico, violoncelistul Claude Frochaux şi pianista Irina Botan. Programul este alcătuit din Trio în la minor şi Serenade lointaine de George Enescu, Trio op. 3 de Ernest Chausson şi ‘Noapte transfigurată’ de Arnold Schoenberg în aranjamentul lui Eduard Steuermann.